Femeia suspectă că l-a ucis pe medicul anestezist Cristian Staicu, audiată!

Suspecta în cazul medicului ucis în propria locuință a fost dusă la audieri. Femeia de 40 de ani a fost ridicată după ce, în această dimineață, au avut loc percheziții în județul Ilfov, în locuința ei. Crima a avut loc în sectorul 3 al Capitalei. Autoritățile au fost alertate pentru un incendiu însă în apartament au descoperit trupul medicului de 72 de ani, care prezenta nu doar arsuri, ci și multiple urme de violență. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Femeia în vârstă de 40 de ani a fost dusă la audieri în urma perchezițiilor făcute de autorități în locuința ei. Până în acest moment, șase persoane din anturajul medicului au fost audiate.

Surse din anchetă arată faptul că victima ar fi fost înjunghiată de 14 ori, înainte ca locuința să fie incendiată, cel mai probabil pentru a șterge urmele crimei. Ușa apartamentului nu era forțată, ceea ce arată că agresorul ar fi fost primit în casă de medic.

Cristian Staicu era medic anestezist la Institutul de Oftalmologie din București și se pregătea să se retragă din activitate. Medicul avea 72 de ani și a lucrat aproape 35 de ani la Spitalul de Copii „Victor Gomoiu”. Locuia singur și avea o fiică de 42 de ani dintr-o căsătorie anterioară.