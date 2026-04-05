Maria Grapini a vorbit la o importantă conferință, organizată la Timișoara, despre reglementările europene privind imigrația. Eurodeputatul umanist, intervenție fermă și la Ședința anuală a Confederației Sindicatului Polițiștilor și Funcționarilor MERIDIAN!

Maria Grapini a vorbit la o importantă conferință, organizată la Timișoara, despre reglementările europene privind imigrația.

Europarlamentarul Maria Grapini a participat, la Conferința organizată, joi, la Timișoara, de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Timiș și Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI) pe tema imigrației.

“Am apreciat acțiunea, având în vedere nevoia de clarificare a firmelor care apelează la angajarea imigranților. Am vorbit din perspectiva europeană despre reglementările privind imigrația.

Participarea a fost numeroasă și ITM Timișoara împreună cu reprezentanții Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI) au clarificat multe probleme ridicate de reprezentanții firmelor.

Felicitări doamnei director ITM Ileana Mogoșanu și reprezentanților IGI pentru organizare!”, a punctat, la finalul conferinței, eurodeputatul Grapini.

Seminarul s-a desfășurat în baza Planului de cooperare operativă pentru prevenirea și combaterea muncii ilegale și a străinilor pentru anul 2026, încheiat între Inspecția Muncii și Inspectoratul General pentru Imigrări.

În cadrul întâlnirii au fost abordate teme esențiale pentru angajatori și angajați, precum cadrul legislativ privind încadrarea cetățenilor străini în muncă, drepturile și obligațiile angajatorilor, procedurile pentru obținerea permiselor de muncă și a documentelor necesare, dar și aspecte legate de securitatea și sănătatea în muncă. De asemenea, participanții au putut adresa întrebări referitoare la prevederile OG nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă a străinilor.

Totodată, Maria Grapini a participat, vineri, la Ședința anuală a Confederației Sindicatului Polițiștilor și Funcționarilor MERIDIAN!

“Din păcate am constatat multe disfuncționalități în funcționarea poliției locale, diferențe majore de salarizare între diferite UAT-uri, deși funcționarii polițiști locali fac aceeași muncă!”, a concluzionat, după ședință, eurodeputatul umanist.