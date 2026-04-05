Paralela45 deschide în Băneasa Shopping City a doua agenție de mall din București

Pe 5 aprilie, Paralela 45, brand-ul de vacante interne si externe, numărul unu din Romania aniversează 36 de ani de excelență în turism.

Cu toate acestea, în contextul unui an plin de provocări, Paralela45 continuă extinderea rețelei la nivel național și deschide la începutul lunii aprilie o nouă agenție în Galeria Comercială Feeria a Băneasa Shopping City. Este a doua agenție dintr-un centru comercial bucureștean, după cea din ParkLake Shopping City, inaugurată la finalul lunii decembrie 2025 ca proiect pilot în cadrul planului de extindere națională.

Noua agenție din Băneasa are o suprafață de 50 mp, trei desk-uri de vânzare și un design modern, gândit pentru o experiență de consultanță confortabilă. Funcționează în programul centrului comercial, între orele 10:00 și 22:00, cu o echipă de patru consultanți de turism.

Deschiderea are loc la 36 de ani de la înființarea companiei, pe 5 aprilie 1990. Primul sediu în care a funcționat era amplasat pe Bulevardul Regina Elisabeta 29-31, într-o zonă intens circulată a orașului. În 2026, compania urmărește adaptarea la noile comportamente de consum ale clienților și facilitarea accesului la servicii de consultanță turistică, prin extinderea în zone cu trafic ridicat, precum centrele comerciale.

“Extinderea în centre comerciale vine din dorința de a fi mai aproape de modul în care oamenii își organizează timpul în prezent. Mall-ul nu mai este doar un spațiu de cumpărături, ci un loc în care se petrece o parte importantă din viața cotidiană. Prin această prezență facem consultanța de turism mai accesibilă și mai ușor de integrat în rutina clienților, astfel încât o vizită obișnuită la mall să poată deveni începutul unei noi călătorii”, declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Din februarie și martie, Paralela45 este prezentă și în Ploiești Shopping City, Promenada Craiova și AFI Brașov, amplificându-și prezența în marile orașe ale țării, și pregătește pentru lunile următoare deschideri în centre comerciale din Timișoara, Oradea și Arad.

Extinderea rețelei reprezintă una dintre direcțiile de dezvoltare ale companiei, în contextul fuziunii cu Rainbow Tours, una dintre cele mai mari agenții de turism din Polonia, finalizată în mai 2025. În același timp, strategia include și dezvoltarea echipei: Paralela45 își propune creșterea numărului de consultanți de travel cu 120% în următorii trei ani, printr-un proces susținut de recrutare la nivel național. În ultimul an, compania a înregistrat o creștere de 22% a numărului de angajați și estimează o creștere de peste 25% până la finalul anului 2026.

În prezent, rețeaua companiei numără 48 de agenții proprii și francizate, majoritatea cu amplasament stradal, aflate în 30 de orașe din România, și o echipă de aproximativ 180 de consultanți de travel.

Portofoliul de servicii include pachete charter în destinații precum Muntenegru, Grecia, Turcia, Spania, Italia, Cipru, Malta, Tunisia și Egipt. Pentru sezonul 2026, Paralela45 operează un număr de curse charter cu aproximativ 60% mai mare față de 2025, creștere susținută de introducerea unor zboruri directe noi, extinderea destinațiilor tradiționale și dezvoltarea plecărilor regionale.

Compania are în portofoliu circuite culturale organizate pe toate continentele, iar în 2026 și-a diversificat oferta prin introducerea unor programe realizate pe curse charter, în destinații precum Turcia, Grecia, Spania, Portugalia, Muntenegru, Egipt.

Circuitele organizate pentru minivacanțele de 1 Mai și Rusalii au prețuri speciale în luna aprilie. Pentru vacanța de 1 Mai, Paralela45 propune destinații precum Cappadocia – Ankara – Istanbul, Cappadocia, Istanbul, Alsacia – Lorena, Turcia – Rodos, Uzbekistan, Atena, Puglia, Sicilia, Sorrento și Ischia, Maroc, Malta, Amsterdam, Barcelona, Costa del Sol, Madrid. Programele au o durată de 4-10 zile, iar reducerile ajung până la 300 de euro/persoană, în funcție de destinație.

Pentru vacanța de Rusalii, oferta include circuite în Cappadocia – Mesopotamia, Istanbul, Benelux, Alsacia – Lorena, Atena, Grecia, Maroc, Malta, Amsterdam și Spania de Nord, cu o durată de 4-11 zile și reduceri de până la 175 de euro/persoană, în funcție de traseu.

Pe lângă sejururile cu zboruri charter și curse directe, precum și circuitele organizate atât pe curse de linie, cât și charter, portofoliul Paralela45 se extinde în 2026 într-o nouă direcție de dezvoltare, prin lansarea, în curând, a unui sezon de vacanțe în destinații exotice.