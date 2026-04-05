Patru candidați din zece ar pica examenul de Bacalaureat dacă s-ar desfășura mâine!

Peste 110.000 de elevi au susținut recent simularea probei de Bacalaureat 2026. Mai mult de 4 din 10 candidați ar pica dacă examenul real s-ar ține acum și nu peste două luni, când este programat.

Statistica notelor la nivel național arată o evoluție staționară a promoției curente, față de generația trecută. La limba română, sunt de două ori mai puține note între 1 și 1,99 și cu 10% mai multe medii între 9 și 10.

La proba obligatorie a profilului, procentul elevilor care au primit sub 2 a scăzut de la 10 la 8. Față de anul trecut, la proba la alegere a profilului, procentul celor care au luat peste 6 a urcat de la 57 la 64%. Din nefericire, a crescut cu câteva puncte procentul celor care au luat doar câteva zecimi peste punctul din oficiu.

„Au timp să mai repete, având în vedere că ele sunt aproape standardizate, sunt niște algoritmi, așa arată examenele naționale. Nu spun nimic despre cum judeci și cum vezi o problemă, deci da, este timp.”, a spus Andreia Bodea, director, potrivit Pro TV.

Fără să fi încheiat simularea cu un succes răsunător, unii absolvenți se bazează pe noroc și speră că nu vor avea o poezie ca variantă de subiect pentru examen.

Peste 23% dintre elevi au obținut note sub 5. De asemenea, cele mai multe note, 25,6%, s-au încadrat între 5.00 și 5.99, în timp ce doar 6,5% dintre participanți au luat între 9.00 și 10.00.

Simularea probelor scrise din cadrul examenului național de Bacalaureat a avut loc în perioada 23 – 26 martie 2026, la nivel național, și a fost susținută de elevii din clasele terminale ale ciclului liceal. Simularea a fost organizată în 1.364 de unități de învățământ.