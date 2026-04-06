Contrabanda scade ușor în februarie 2026

Piața neagră a țigaretelor a scăzut în februarie 2026 cu 1,7 p.p. până la 10,9% din totalul consumului, comparativ cu 12,6% în noiembrie 2025, conform companiei de cercetare Novel. Nivelul din februarie se situează peste media comerțului ilegal din 2025, de 10,6% și peste cea din 2024, de 9%.

„În februarie 2026, se înregistrează scăderi ale comerțului ilegal în mai multe regiuni ale țării. Cea mai semnificativă este notată în vest, unde contrabanda scade cu 10,8 p.p., până la 10%. De asemenea, în regiunea de nord-est, care a fost ani de-a rândul cea mai afectată de piața neagră, comerțul ilegal scade cu 7,2 p.p., până la 8,1%. Din punctul de vedere al provenienței produselor, prima sursă pentru piața neagră din România rămâne Bulgaria cu 30,8%, aflându-se în ușoară creștere cu 0,7 p.p. Ponderea produselor provenite din Republica Moldova scade cu 5,5 p.p. până la 18,3%.”, a declarat Marian Marcu, Director General Novel Research.

„Este încurajator să începem anul cu o scădere a nivelului pieței ilicite comparativ cu luna noiembrie, dar acesta rămâne încă la peste 10%. Pentru revenirea sub 10% și chiar sub media europeană de 9,2%, este nevoie ca eforturile de combatere a pieței ilicite să se intensifice și salutăm în acest sens prioritizarea combaterii contrabandei și a evaziunii fiscale de către Ministerul Afacerilor Interne. Ponderea semnificativă a produselor contrafăcute, vândute fără niciun control al calității, fără standarde de fabricație și fără respectarea limitelor minime de vârstă, reprezintă o amenințare serioasă pentru siguranța consumatorilor. În același timp, fluxurile de produse non domestice, în special din Bulgaria, continuă să pună presiune pe regiunile sudice, demonstrând cât de agile și persistente rămân rețelele de trafic ilicit. Aceste tendințe subliniază necesitatea unor măsuri fiscale și de reglementare coordonate și predictibile, aliniate cu realitățile din teren. Cu pierderi de peste 2,5 miliarde de lei anual, comerțul ilicit privează bugetul de stat de venituri esențiale, într-un moment în care fiecare leu contează în discuțiile privind construcția bugetară națională”, a declarat Ileana Dumitru, Director pentru afaceri externe al Ariei Europa de Sud Est din cadrul BAT.

„Este promițător faptul că piața neagră a scăzut cu aproape două puncte procentuale în februarie 2026. Această evoluție este binevenită, însă menținerea ritmului de scădere necesită o politică fiscală predictibilă și eforturi continue și concertate ale autorităților pentru a reduce comerțul ilegal la sub 10%. JTI va continua să sprijine eforturile autorităților prin parteneriatele deja existente, contribuind în același timp la bugetul de stat și investind în operațiunile noastre locale”, a menționat Antonio Vencesla, Director Corporate Affairs & Communications JTI România, Moldova și Bulgaria.

„Scăderea din februarie este un semnal pozitiv, dar vulnerabilitatea pieței rămâne ridicată, iar această evoluție confirmă că, într-o categorie sensibilă la diferențele fiscale din regiune, rezultatele se mențin doar prin politici publice coerente și consecvente. Pentru o industrie strategică pentru economia României, cu o contribuție majoră la bugetul de stat, este esențial ca obiectivele de venituri fiscale, combaterea comerțului ilegal și predictibilitatea cadrului de reglementare să fie tratate împreună, nu separat. Consolidarea trendului de reducere a pieței ilicite depinde de continuitatea unei abordări echilibrate, bazate pe dialog, pe date și pe corelarea atentă a deciziilor fiscale cu realitățile economice din teren. Philip Morris România va continua să susțină acest efort, ca partener responsabil al autorităților.”, a precizat Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România.

„Cu toate că asistăm la o scădere a contrabandei la nivel național, ponderea pieței negre în diversele regiuni ale țării arată o evoluție fluctuantă de la un studiu Novel la altul. Acest lucru indică faptul că grupările de crimă organizată identifică noi rute de trafic ilegal, iar companiile se numără printre principalele victime, alături de consumatori și autorități. Am fost contactați recent de autoritățile locale de poliție, care ne-au solicitat să acordăm sprijin în investigarea capturilor de produse de contrabandă și contrafăcute, precum și a fabricilor ilegale din România. Prin urmare, pentru acest sector strategic al economiei naționale, este necesară o vigilență constantă, precum și menținerea unei abordări echilibrate, pe termen lung și predictibile din partea tuturor factorilor de decizie”, a adăugat Gerald Tijssen, Country Director, Imperial Brands Romania.

“Recent, în doar câteva zile, ca urmare a acțiunilor desfășurate de echipele mobile din cadrul Autorității Vamale Române, în zona frontierei de Est și Nord-Est a României, au fost descoperite peste 255.000 de țigarete. De asemenea, la punctul de trecere a frontierei Siret au fost depistate țigări în valoare de 63.000 de euro în podeaua unui camion care transporta furaje de soia. Autoritatea Vamală va continua să deruleze acțiuni similare, consolidând parteneriatele cu autoritățile vamale din țările vecine, cu instituțiile abilitate de pe plan local, precum și cu organismele internaționale de profil și mediul privat. “ a declarat Mihai Savin, Președintele Autorității Vamale Române.

„Poliția de Frontieră continuă să obțină rezultate remarcabile în urma acțiunilor de amploare derulate pe linia combaterii contrabandei. Astfel, în anul 2025, au fost confiscate peste 6,6 milioane de pachete de țigări, cu o valoare estimată la aproximativ 146,2 milioane de lei. Totodată, în aceeași perioadă, au fost ridicate în vederea confiscării peste 65 tone de tutun vrac și aproximativ 27 kilograme de tutun pentru narghilea.”, a subliniat inspectorul general al Poliției de Frontieră, chestor principal de poliție Cornel Laurian Stoica.

„Combaterea contrabandei cu produse din tutun rămâne o prioritate pentru structurile de investigare a criminalității economice. Rezultatele înregistrate în ultima perioadă reflectă intensificarea acțiunilor operative și cooperarea eficientă cu celelalte instituții ale statului. Pe linia combaterii contrabandei, la începutul lunii martie, a fost destructurată o grupare de criminalitate organizată, extrem de bine consolidată, care opera clandestin la periferia municipiului Timișoara și alimenta sistematic piața neagră cu țigarete contrafăcute. În urma perchezițiilor, a fost identificată o veritabilă fabrică ilegală, aflată în plin proces de producție, alături de sute de baxuri de țigarete și tone de tutun, pregătite pentru distribuție. Captura a fost de peste 11,2 milioane de țigarete și peste 7,3 tone de tutun vrac”, a declarat directorul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – chestor de poliție Dobre Aurel.

Companiile de tutun, aflate în categoria mari contribuabili, virează anual la bugetul statului peste 22 miliarde de lei, reprezentând accize, TVA și alte taxe și contribuții.