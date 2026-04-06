Episoadele ocazionale de consum excesiv de alcool pot crește semnificativ riscul de afectare a ficatului!

Un studiu realizat de cercetători de la Keck Medicine, parte a University of Southern California, și publicat în revista Clinical Gastroenterology and Hepatology arată că inclusiv episoadele ocazionale de consum excesiv de alcool pot crește semnificativ riscul de afectare a ficatului.

Cercetarea s-a cEponcentrat asupra persoanelor diagnosticate cu boală hepatică steatozică asociată disfuncției metabolice (MASLD), cea mai frecventă afecțiune hepatică din Statele Unite, care afectează aproximativ o treime dintre adulți.

MASLD este corelată cu excesul de greutate, obezitatea și diverse tulburări metabolice, precum diabetul de tip 2, hipertensiunea arterială sau nivelurile crescute de colesterol. Deși nu este considerată o boală cauzată de consumul de alcool, cercetătorii au dorit să afle dacă acesta poate influența evoluția afecțiunii.

În cadrul studiului, consumul episodic excesiv a fost definit ca ingestia a minimum patru băuturi alcoolice într-o zi pentru femei și cel puțin cinci pentru bărbați, chiar și dacă acest tip de consum apare doar o dată pe lună.

Rezultatele au indicat că persoanele care consumă cantități mari de alcool într-un interval scurt, chiar și ocazional, prezintă un risc de aproape trei ori mai mare de a dezvolta fibroză hepatică avansată, comparativ cu cei care consumă aceeași cantitate totală de alcool, dar distribuită în timp.

Fibroza hepatică constă în acumularea de țesut cicatricial la nivelul ficatului. Analiza a arătat și o legătură directă între cantitatea de alcool consumată într-o singură ocazie și severitatea afectării: cu cât consumul este mai mare într-un timp scurt, cu atât crește gradul de fibroză.

Pentru a evalua impactul tiparelor de consum, cercetătorii au analizat datele a peste 8.000 de adulți incluși în National Health and Nutrition Examination Survey, colectate în perioada 2017–2023. Participanții au fost comparați în funcție de vârstă, sex și consumul mediu săptămânal de alcool, pentru a separa efectul modului de consum de cel al cantității totale.

Datele au arătat că mai mult de jumătate dintre participanți au raportat episoade de consum excesiv, iar aproximativ 16% dintre cei cu MASLD se încadrau în această categorie. Acest tip de comportament a fost mai frecvent întâlnit în rândul tinerilor și al bărbaților.

Autorii subliniază că, în mod tradițional, evaluarea riscului pentru ficat s-a bazat în principal pe cantitatea totală de alcool consumată, fără a ține cont de modul în care acesta este consumat.

Noile rezultate sugerează că această abordare ar trebui revizuită, deoarece chiar și episoadele ocazionale de consum excesiv pot avea efecte importante asupra sănătății ficatului, inclusiv la persoanele care, în rest, consumă alcool moderat.