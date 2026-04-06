Eurodeputatul Maria Grapini a participat, luni, la București, la Conferința NATO Day 2026: “Industria de apărare a României a devenit nesemnificativă. Trebuie să se facă, urgent, investiții în actualele capacități de producție, dar și în deschiderea unora noi!”

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a participat luni, la Conferința Ziua NATO 2026 (NATO Day 2026), organizată la București, de Organizația Patronală “Industria de Apărare” (OPIA).

“Declarațiile făcute astăzi, la Ziua NATO, de reprezentanții instituțiilor care au fost prezente, merg în același sens, și anume, în sensul nevoii de a înțelege și de a acționa pentru întărirea capabilităților de apărare ale României. Pentru acest lucru trebuie trecut la fapte.

Industria de apărare a României a devenit nesemnificativă prin mărimea capacităților și trebuie, urgent, să se facă investiții în actualele capacități de producție, dar și în deschiderea unor noi capacități. Fondurile europene puse la dispoziție trebuie investite în propria industrie și infrastructură și nu în importuri!

Ca europarlamentar, consider – apartenența la NATO a României – o siguranță în plus!”, a punctat, la finalul evenimentului, eurodeputatul Grapini.

La 22 de ani de la aderarea la NATO, România își consolidează rolul de actor strategic pe flancul estic al Alianței, arată o analiză realizată de Organizația Patronală Industria de Apărare (OPIA).

Momentul aniversar a fost marcat printr-un eveniment special organizat de OPIA România, pe 6 aprilie, la București: NATO Day 2026, la care au participat reprezentanții companiilor din domeniul apărării, ai ministerelor de resort, corpului diplomatic, precum și ai mass-media.

Dacă în 2004 aderarea însemnă, în primul rând, obținerea unei garanții de securitate fără precedent, în prezent, România se conturează tot mai clar ca un pilon strategic, pe flancul estic al Alianței.

Transformarea este vizibilă atât în angajamentele operaționale, cât și în resursele alocate apărării. Datele oficiale NATO indică o creștere constantă a bugetului militar al României, de la aproximativ 1,3% din PIB, în 2014, la aproximativ 2,45%, în prezent.

Până în 2035, România și-a asumat, prin Strategia Națională de Apărare a Țării 2025 – 2030, creșterea graduală a cheltuielilor pentru apărare, până la 5% din PIB.

Această evoluție reflectă nu doar respectarea angajamentelor asumate în cadrul Alianței, ci și o adaptare accelerată la un mediu de Securitate, deteriorat la nivel global.

În paralel, România și-a consolidat profilul operațional, participând în ultimele două decenii, cu peste 30.000 de militari, la misiuni internaționale sub egida NATO, în teatre precum Afganistan, Kosovo sau Irak. Această contribuție constantă a consolidat statutul țării ca aliat de încredere și furnizor de securitate, nu doar beneficiar al acesteia.

Poziția geografică a României, la intersecția dintre Marea Neagră și frontiera estică a Alianței, a devenit un element central în strategia NATO de descurajare și apărare. Infrastructura militară dezvoltată în ultimii ani, inclusiv facilitățile de la Mihail Kogălniceanu și sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu, integrează România în mecanismele esențiale de securitate ale Alianței și contribuie direct la stabilitatea regională.