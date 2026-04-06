IRI Travel își consolidează parteneriatul oficial cu lanțul hotelier Grifid din Bulgaria

► Creștere a cererii românilor pentru hotelurile Grifid, pe fondul orientării către servicii premium și Ultra All Inclusive

IRI Travel, unul dintre cei mai importanți touroperatori din România și lider de vânzări pentru litoralul bulgăresc, anunță semnarea unui parteneriat strategic cu lanțul hotelier Grifid, unul dintre cele mai apreciate branduri hoteliere premium din Bulgaria.

Acest parteneriat marchează o nouă etapă în dezvoltarea IRI Travel pe segmentul vacanțelor de calitate și confirmă tendința de maturizare a pieței turistice românești, unde cererea pentru servicii superioare este în creștere constantă.

Grifid – experiențe premium și Ultra All Inclusive pe litoralul bulgăresc

Lanțul hotelier Grifid este recunoscut pentru standardele ridicate de calitate, designul modern al unităților și conceptul evoluat de Ultra All Inclusive. Hotelurile sunt situate în special în stațiunea Nisipurile de Aur și se adresează turiștilor care caută confort, servicii personalizate și experiențe culinare diverse.

Portofoliul Grifid include hoteluri apreciate de turiștii români precum Club Hotel Arabella, Grifid Encanto Beach, Grifid Noa, Grifid Marea, Grifid Foresta, Grifid Metropol (adults only), Aqua Club Bolero sau Grifid Vistamar – fiecare cu identitate proprie, de la concepte family-friendly până la zone exclusiviste dedicate adulților.

Hotelurile se remarcă prin:

servicii Ultra All Inclusive rafinate

restaurante tematice și gastronomie internațională

facilități moderne de wellness & spa

zone private de plajă și infrastructură de leisure

programe de entertainment și activități pentru toate categoriile de vârstă

Creștere semnificativă a interesului turiștilor români pentru hotelurile premium

În ultimii ani, turiștii români s-au orientat tot mai mult către hoteluri de 4 și 5 stele din Bulgaria, iar Grifid se află printre lanțurile care au înregistrat creșteri constante în preferințele acestora.

„Parteneriatul cu Grifid este unul firesc, în contextul în care observăm o creștere clară a cererii pentru hoteluri premium, cu servicii bine definite și experiențe complete. Turiștii români sunt din ce în ce mai atenți la calitate, iar Bulgaria rămâne una dintre cele mai competitive destinații din acest punct de vedere. Prin acest parteneriat, ne dorim să oferim acces mai facil și pachete optimizate pentru hotelurile Grifid”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

În actualul context internațional, se remarcă o schimbare clară de comportament în rândul turiștilor români: mulți se reorientează către alternative europene apropiate, sigure și accesibile, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea serviciilor. În acest context, litoralul bulgăresc se consolidează ca una dintre principalele opțiuni pentru sezonul estival, beneficiind de o ofertă premium competitivă, de proximitate și de un raport calitate-preț extrem de atractiv. IRI Travel susține, pe de altă parte, orice destinație îndepărtată, inclusiv cele exotice, aflate la mari distanțe, și oferă mereu soluții de călătorie alături de parteneri.

Litoralul bulgăresc – destinație matură, competitivă și în continuă evoluție

Litoralul bulgăresc își menține atractivitatea prin raportul calitate-preț, infrastructura bine dezvoltată și diversitatea ofertelor turistice. Stațiuni precum Nisipurile de Aur continuă să se modernizeze, atrăgând investiții și turiști din întreaga Europă.

Prin parteneriatul cu Grifid, IRI Travel își consolidează poziția pe segmentul premium și își propune să contribuie activ la promovarea vacanțelor de calitate în rândul turiștilor români.

Oferte speciale Grifid – Paște, 1 Mai și sezon estival 2026

Oferte Paște 2026

► Grifid Vistamar 4★

• Last Minute: 02.04 – 06.04

• Reducere: -35%

• Pachet Paște (10.04 – 13.04, 3 nopți):

→ de la 283 euro / persoană

→ cameră dublă, Ultra All Inclusive

► Grifid Noa 5★

• Reducere: -30% (valabilă până la 04.04)

• Pachet Paște (10.04 – 13.04, 3 nopți):

→ de la 442 euro / persoană

→ cameră dublă, Ultra All Inclusive

Facilități: locație excelentă, restaurante à la carte, spa, piscine, activități zilnice, servicii premium

Oferte 1 Mai 2026

Perioadă: 30.04 – 02.05.2026 (2 nopți)

• Reducere Early Booking: -15% (valabilă până la 25.03)

• Copil 0 – 1,99 ani: gratuit

► Tarife / persoană / Ultra All Inclusive:

→ Grifid Encanto Beach 4★ – de la 154 euro

→ Grifid Noa 5★ – de la 190 euro

→ Grifid Vistamar 4★ – de la 155 euro

Condiții: sejur minim 2 nopți

Sezon estival 2026 (pachete 5 nopți / persoană / Ultra All Inclusive)

► Grifid Noa 5★

→ 06.06 – 11.06: de la 573 euro

→ 13.06 – 18.06: de la 758 euro

→ 20.06 – 25.06: de la 985 euro

► Grifid Vistamar 4★

→ 06.06 – 11.06: de la 455 euro

→ 13.06 – 18.06: de la 636 euro

→ 20.06 – 25.06: de la 758 euro

► Grifid Bolero 4★

→ 06.06 – 11.06: de la 440 euro

→ 13.06 – 18.06: de la 603 euro

→ 20.06 – 25.06: de la 581 euro

► Grifid Encanto Beach 4★

→ 06.06 – 11.06: de la 510 euro

→ 13.06 – 18.06: de la 630 euro

→ 20.06 – 25.06: de la 673 euro

► Grifid Arabella 4★ (Ultra All Inclusive)

→ 06.06 – 11.06: de la 379 euro

→ 13.06 – 18.06: de la 558 euro

→ 20.06 – 25.06: de la 558 euro

Despre IRI TRAVEL

IRI Travel este una dintre cele mai importante agenții de turism din România, cu o experiență de 20 ani pe piață și parteneriate solide cu hoteluri și operatori internaționali. Agenția oferă pachete complete pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania, dar și circuite, city break-uri și vacanțe tematice, fiind recunoscută pentru profesionalism, diversitate și prețuri competitive.