Joma devine sponsorul tehnic al Cluj Running Festival și Brașov Running Festival pentru următorii trei ani

Compania internațională de echipament sportiv Joma a semnat un parteneriat strategic cu organizatorii Cluj Running Festival și Brașov Running Festival, devenind sponsorul tehnic oficial al celor două competiții de atletism pentru o perioadă de trei ani.

Programate în perioada 27–28 iunie 2026, respectiv 3–4 octombrie 2026, Cluj Running Festival și Brașov Running Festival vor alinia la start atleți de elită mondială, alergători profesioniști, alături de mii de alergători amatori și copii, într-un format care îmbină performanța sportivă cu energia unui festival urban.

Acordul susține dezvoltarea și consolidarea celor două evenimente în rândul competițiilor internaționale de alergare pe șosea și contribuie la creșterea vizibilității țării pe harta atletismului mondial. Cursa „vedetă” tRUNsylvania International 10K vine și la Cluj, reunind la start atleți din elita mondială, în dorința de a replica succesul competiției omonime de la Brașov, clasată pe locul 5 mondial în ierarhia World Athletics Competition Performance Rankings în 2025. Certificarea internațională garantează standarde ridicate de organizare și rezultate omologate global.

În baza parteneriatului, Joma va furniza tricoul oficial de concurs pentru toți participanții, va echipa voluntarii și echipa de organizare și va colabora cu organizatorii pentru dezvoltarea unei linii de produse personalizate, adaptate identității vizuale a competițiilor. Totodată, compania va sprijini activ promovarea internațională și dezvoltarea pe termen lung a celor două evenimente.

„Suntem extrem de mândri să devenim parteneri ai două dintre cele mai importante competiții de alergare pe șosea din Europa de Sud-Est”, a declarat Marina López, Director de Marketing și CEO al Joma Sport. Acesta adaugă: „La Joma, atletismul se află în centrul identității noastre globale, iar acest parteneriat ne oferă oportunitatea de a aduce expertiza noastră tehnică și echipamentele orientate spre performanță mai aproape de alergători de toate nivelurile, contribuind totodată la dezvoltarea fenomenului alergării în România și la creșterea vizibilității internaționale a acestor evenimente.”

„Acest contract nu este doar un parteneriat de marketing și sponsorizare, ci un pact strategic de dezvoltare și promovare a fenomenului alergării în România. Joma a apreciat ceea ce deja am realizat la Brașov și a decis să sprijine viziunea noastră pentru următorii ani, oferind atât suport tehnic, cât și un proiect de dezvoltarea a pieței de alergare în România, care ne motivează și entuziasmează”, a declarat Daniel Santa, organizatorul competițiilor.

Atletismul joacă un rol central în identitatea globală a Joma Sport. Brandul este sponsor oficial al Federației Române de Atletism, susținând dezvoltarea acestui sport de la nivel de bază până la performanță înaltă și competiții de elită. Joma colaborează, de asemenea, îndeaproape cu sportivi români de top, precum Stella Rutto, Liliana Dragomir și Leonard Mitrică, oferindu-le echipament de înaltă performanță, conceput pentru a răspunde cerințelor cele mai înalte ale competițiilor de elită.

Despre Cluj Running Festival

Cluj Running Festival, programat în perioada 27–28 iunie 2026, marchează intrarea Clujului în circuitul competițiilor internaționale de alergare pe șosea, aducând pentru prima dată la start atleți de elită de nivel mondial, într-un eveniment certificat World Athletics. Competiția extinde conceptul dezvoltat cu succes la Brașov și îmbină cursele dedicate elitelor cu probe pentru amatori, copii și juniori, într-un format de festival urban.

Despre Brașov Running Festival

Brașov Running Festival, lansat în 2021, este în prezent cel mai important eveniment atletic din Europa de Sud-Est inclus în calendarul World Athletics și una dintre cele mai valoroase competiții de alergare pe șosea la nivel global. Evenimentul include cursa de elită „tRUNsylvania International 10K”, certificată Elite Label, și reunește anual atleți de top din întreaga lume, alături de mii de participanți amatori. Ediția din 2026 va avea loc în perioada 3–4 octombrie.