Politic

Mihai Fifor, atac dur la adresa mai multor lideri USR!

Senatorul PSD Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa USR și a unor lideri ai partidului, acuzându-i de probleme de integritate și comportamente incompatibile cu funcțiile publice. Într-o postare publică, acesta susține că există un tipar repetitiv în ceea ce privește acuzațiile care vizează membri ai formațiunii, enumerând mai multe nume din conducerea partidului.

„USR este un izvor inepuizabil de nenorociri morale, al cărui unic principiu de funcționare pare a fi bătrâneasca zicală „hoțul strigă hoții!”. Avem deja patentat un model de comportament, un tipar care se repetă cu o constanță îngrijorătoare.  Dominic Fritz, incompatibil. Ionuț Moșteanu, prins cu minciuna.

Clotilde Armand, incompatibilitate pentru că și-a acordat bani din proiecte europene gestionate de instituția pe care o conduce, situație confirmată și apoi contestată public cu o aroganță greu de explicat. Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, anchete penale și decizii cu prejudicii uriașe, pentru care România este astăzi obligată să plătească peste 700 de milioane de euro. Și acum, cazul care depășește orice limită: Radu Miruță”, a scris Fifor pe Facebook.

