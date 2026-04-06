O comisie specială de medici analizează „conduita terapeutică imediată” în cazul lui Mircea Lucescu!

Starea lui Mircea Lucescu este staţionară, anunţă SUUB. Unitatea sanitară face apel la presă să nu mai preia informaţii incorecte sau inexacte şi să respecte intimitatea şi dreptul pacientului la confidenţialitate, demnitate, linişte.

”Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluţia stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu şi că vom reveni cu informaţii în curând, sau dacă va fi necesar. La acest moment se desfăşoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduită terapeutică imediată a acestui caz”, anunţă luni SUUB.

”Interesul public manifestat faţă de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidenţialitate, demnitate, linişte. Facem un apel la presă să respecte aceste principii şi să nu mai preia informaţii incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conţîn datele corecte şi exacte”, este mesajul SUUB, care subliniază că a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, despre starea lui Mircea Lucescu, că din păcate, este în stare critică şi se află la ATI, iar starea sa s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical.

”Din păcate, este în stare critică. Informaţiile pe care le am şi sigur pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical”, a declarat ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, la Antena 3.

Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.