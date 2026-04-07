Academicianul Marius Andruh, noul președinte al Academiei Române

Chimistul Marius Andruh, vicepreședinte al Academiei Române și profesor emerit al Universității din București, a fost ales marți noul președinte al celui mai înalt for academic al țării, câștigând cu 84 de voturi în turul al doilea în fața filosofului Mircea Dumitru, după ce istoricul Ioan Aurel Pop și-a încheiat cel de-al doilea mandat și a renunțat la orice candidatură.

Academicianul Marius Andruh a fost ales marți noul președinte al Academiei Române, cu 84 de voturi „pentru” din cele 157 de voturi exprimate în cel de-al doilea tur de scrutin. Acesta a candidat pentru funcția de președinte al Academiei împotriva vicepreședintelui Mircea Dumitru.

Alegerile pentru noua conducere au avut loc marți, 7 aprilie 2026, după expirarea celui de-al doilea mandat de președinte al înaltului for academic deținut de istoricul Ioan Aurel Pop. Marius Andruh își va prelua funcția după 15 zile de la data scrutinului.

Alegerile au avut loc în cadrul Adunării Generale, conform Statutului Academiei, care prevede organizarea scrutinului o dată la patru ani, în prima săptămână a lunii aprilie.

Marius Andruh s-a născut la 15 iulie 1954 în comuna Smeeni, judeţul Buzău, într-o familie de profesori.

A urmat cursurile şcolii generale în satul natal, iar în anul 1973 a absolvit Liceul „B. P. Hasdeu” din Buzău ca şef de promoţie.

În perioada studiilor liceale a participat la olimpiadele de chimie (premiul I la etapa naţională în clasele a XI-a şi a XII-a şi premiul III la cea de a V-a Olimpiadă Internaţională de Chimie). A absolvit, în 1979, ca şef de promoţie, Facultatea de Chimie a Universităţii din Bucureşti, secţia Chimie anorganică.

În anul 1988 obţine titlul de doctor în chimie, cu o teză elaborată sub coordonarea acad. Maria Brezeanu. Specializările postdoctorale la Paris (1991) şi la Gottingen, în calitate de bursier al Fundaţiei „Alexander von Humboldt” (1992-1993).

După un stagiu de trei ani la IPRS-Băneasa (1979-1982), s-a transferat la Institutul de Chimie Fizică din Bucureşti. Din 1984 este cadru didactic în Catedra de chimie anorganică a Facultăţii de Chimie, Universitatea din Bucureşti, profesor titular începând cu anul 1996 şi profesor emerit din anul 2019. În perioada 2003 – 2019 a fost şef de catedră.

Din anul 2021 este directorul Institutului de Chimie Organică şi Supramoleculară „C.D. Neniţescu” al Academiei Române.

Între anii 1994 şi 1996 a fost profesor asociat la Universite du Quebec Montreal. A colaborat cu universităţi din Europa şi America de Sud în calitate de visiting professor: Universitatea din Bordeaux şi Institut Universitaire de France (1998), Universitatea din Gottingen (2001), Universitatea din Brno (2001), Universitatea din Angers (2003, 2004, 2009), Universitatea „Pierre et Marie Curie” din Paris (2005), Universitatea din Jena (2006), Universitatea din Manchester (2006), Universitatea „Paul Sabatier”, Toulouse (2007), Universitatea „Louis Pasteur” din Strasbourg (2007, 2009), Universitatea din Valencia (2010); Unversidade Federal Fluminense Niteroi/Rio de Janeiro, (2012, 2013, 2014), Universitatea din Bordeaux (Centre de Recherche „Paul Pascal”, 2014).