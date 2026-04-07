Berea, parte din tradiție: aproape jumătate dintre români o aleg și la masa de Paște!

Pe măsură ce se apropie sărbătorile pascale, datele unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, la solicitarea Centrului de Studii despre Bere, readuc în atenție rolul pe care berea îl are în momentele de conexiune și celebrare ale românilor. Mai mult decât o simplă băutură, berea se reconfirmă ca un element central al meselor tradiționale.

Mai exact, 43% dintre români au declarat că obișnuiesc să consume bere în momentele tradiționale, inclusiv la masa de Paște. Aceste date evidențiază valența socială a berii, care acționează ca un veritabil conector în familie și între prieteni – inclusiv între generații – și ca un acompaniament versatil pentru preparatele culinare specifice acestei perioade.

„Aceste cifre ne reconfirmă faptul că berea este, în esență, un adevărat liant social și un simbol al bucuriei de a fi împreună. Într-o eră a notificărilor digitale, masa de Paște rămâne unul dintre momentele în care ne deconectăm de la “ecrane” pentru a ne conecta unii cu ceilalți, iar berea este cea mai directă invitație la o comunicare deschisă și sinceră. Mai mult, grație variantei sale fără alcool, românii se pot bucura de gustul și valențele berii în orice situație, inclusiv dacă urmează să se urce la volan sau vor pur și simplu să evite consumul de alcool.,” declară dr. Alin Popescu, Secretar general Centrul de Studii despre Bere.

Studiul relevă diferențe interesante de alegere între genuri, însă reconfirmă o tendință generalizată de integrare a berii în tradițiile de sărbătoare:

jumătate dintre aceștia ( ) aleg berea probabil pentru că orice bere deschisă înseamnă în același timp inițierea unei conversații, dar și pentru darul ei de a acompania ideal meniul tradițional de Paște. Femeile: un procent semnificativ de 36% dintre acestea preferă, de asemenea, berea în contexte tradiționale, apreciind probabil varietatea de gusturi și caracterul ei convivial.

“Rezultatele studiului reconfirmă că berea este aleasă pentru darul ei de a contribui la crearea unei atmosfere relaxate și autentice. Indiferent că vorbim despre mese tradiționale sau momente obișnuite din viața de zi cu zi, berea rămâne un element care îi apropie pe oameni și întărește sentimentul de apartenență.”, a declarat Marius Luican, Director general Reveal Marketing Research.

Despre Cercetarea de Piață

Metodologie: Studiul Reveal Marketing Research s-a desfăşurat online, în luna noiembrie 2025, pe un eșantion reprezentantiv național de 1.005 respondenți, cu vârsta peste 18 ani, din mediul urban și rural, utilizatori de internet.

Despre Centrul de Studii despre Bere

Centrul de Studii despre Bere este o inițiativă interdisciplinară care explorează profunzimea socială, culturală și istorică a consumului de bere din România. Activitatea sa se concentrează pe rolul berii ca liant social – o băutură care de secole aduce oamenii împreună în jurul poveștilor, tradițiilor și momentelor comune. Obiectivul centrului constă în investigarea și promovarea modului în care berea contribuie la bunăstarea socială, la formarea relațiilor interumane și la construirea comunităților, atât în context tradițional, cât și modern.

Centrul de Studii despre Bere este rezultatul demersului celor trei membri fondatori: dr. Corina – Aurelia Zugravu, profesor universitar doctor în cadrul UMF „Dr. Carol Davila”, căreia îi revine şi calitatea de Preşedinte în cadrul Centrului de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie, dr. Alin Popescu, medic primar în medicină sportivă şi consultant în probleme de nutriţie, deţinând calitatea de Secretar general, şi dr. Mihaela Begea, doctor în ştiinţe inginereşti.

Centrul de Studii despre Bere a fost cunoscut anterior sub titulatura de Centrul de Studii despre Bere, Sănătate şi Nutriţie, entitate care timp de 12 ani a derulat o activitate de cercetare susținută și relevantă pe teritoriul României, concentrată asupra evaluării efectelor consumului moderat de bere asupra organismului din perspectivă nutrițională. Noua titulatură exprimă însă interesul științific curent al celor trei membri fondatori pentru a explora o altă valență importantă a berii: ingredient important pentru o viață adultă echilibrată.