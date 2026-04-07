Cheltuielile românilor au crescut cu 11% în ultimul trimestru al anului trecut!

Cheltuielile unei gospodării din România au crescut în ultimul trimestru din 2025 cu 11% față de perioada similară a anului anterior, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică.

Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul IV 2025, în termeni nominali, de 9.454 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.804 lei pe o persoană, în creştere cu 0,4% atât pe o gospodărie, cât şi pe o persoană, faţă de trimestrul III 2025, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). De asemenea, cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost în trimestrul IV 2025, în termeni nominali, de 8.075 lei pe o gospodărie (3.249 lei pe o persoană) şi au reprezentat 85,4% din veniturile totale, în scădere cu 4 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul III 2025.

”Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul IV 2025, în termeni nominali, de 9.454 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.804 lei pe o persoană, în creştere cu 0,4% atât pe o gospodărie, cât şi pe o persoană, faţă de trimestrul III 2025. Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 10,3%, iar cele pe o persoană cu 11,1%”, arată datele INS.

Cheltuielile totale medii lunare ale populaţiei au fost în trimestrul IV 2025, în termeni nominali, de 8.075 lei pe o gospodărie (3.249 lei pe o persoană) şi au reprezentat 85,4% din veniturile totale, în scădere cu 4 lei pe o gospodărie faţă de trimestrul III 2025. Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 11%, iar cele pe o persoană au crescut cu 11,7%.

Veniturile băneşti medii lunare au fost, în trimestrul IV 2025, de 8.863 lei lunar pe o gospodărie (3.566 lei pe o persoană) în scădere cu 0,2% faţă de trimestrul III 2025, iar veniturile în natură de 591 lei lunar pe o gospodărie (238 lei pe o persoană), în creştere cu 10,5% faţă de trimestrul III 2025.

Salariile brute şi alte drepturi salariale au fost de 6.466 lei lunar pe o gospodărie şi au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (68,4% din veniturile totale ale gospodăriilor, la acelaşi nivel ca în trimestrul III 2025).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuţie au avut-o atât veniturile din prestaţii sociale de 1.877 lei lunar pe o gospodărie (19,8% în trimestrul IV 2025, respectiv, 20,1% în trimestrul III 2025 din veniturile totale ale gospodăriilor), cât şi veniturile în natură de 591 lei lunar pe o gospodărie (6,3% în trimestrul IV 2025, respectiv, 5,7% în trimestrul III 2025), formate din valoarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiari de prestaţii sociale (1,2% atât în trimestrul IV 2025, cât şi în trimestrul III 2025) şi din valoarea în lei a produselor agroalimentare şi nealimentare consumate din resurse proprii (5,1% în trimestrul IV 2025, respectiv, 4,5% în trimestrul III 2025).

În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, nivelul venitului total mediu lunar pe o gospodărie în mediul urban în trimestrul IV 2025 a fost de 10.785 lei, de 1,4 ori mai mare decât în mediul rural, iar pe o persoană de 4.511 lei, de 1,5 ori mai mare decât în mediul rural.

Din punct de vedere al structurii veniturilor totale, în trimestrul IV 2025, în mediul urban, ponderea salariilor brute şi a altor drepturi salariale ȋn veniturile totale a fost de 74,2%, mai mare cu 14,9 puncte procentuale faţă de cea din mediul rural, în timp ce în mediul rural ponderea veniturilor din prestaţii sociale a fost de 21,4%, mai mare cu 2,6 puncte procentuale faţă de cea din mediul urban.