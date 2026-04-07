Liderul Federației Silva, Silviu Geană, mesaj tranșant referitor la HG nr. 123/2026 privind reorganizarea Romsilva: „Noi rămânem consecvenți: apărăm legalitatea, profesioniștii din silvicultură și dreptul la un dialog real. Restul este doar decor mediatic!”

Previzibil, Federația SILVA a mers în instanță și a cerut suspendarea executării Hotărârii de Guvern nr. 123/2026 privind reorganizarea Romsilva. Evident, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu s-a supărat.

Vă prezentăm, în continuare, punctul de vedere al liderului Federației Silva, Silviu Geană, față de abuzurile ministrului userist al Mediului, Apelor și Pădurilor:

“Adevărul este simplu: într-un stat de drept, hotărârile de guvern nu se apără prin monologuri la televizor și nici prin postări pe rețelele sociale. Se apără în fața judecătorului. Cu legea în mână.

Federația SILVA a arătat clar de ce a atacat această hotărâre: au fost încălcate procedurile prevăzute de Legea dialogului social, au fost avizate variante diferite, iar în Monitorul Oficial a apărut un text care nu a integrat observațiile esențiale formulate de Ministerul Justiției. Mai exact, Ministerul Justiției a identificat 26 de probleme de legalitate într-un proiect cu 38 de articole. Asta nu înseamnă reformă. Asta înseamnă haos administrativ.

Cu alte cuvinte, una s-a spus, alta s-a avizat, alta s-a publicat. Iar acum ni se cere să aplaudăm această improvizație și să o numim „REFORMĂ”.

Din păcate, între imaginea atent construită în aparițiile publice și realitatea din documente este o diferență uriașă. Dacă doamna ministru ar fi fost mai preocupată de fondul problemei decât de imagine, ar fi știut că rangerii nu sunt pădurari. Ar fi știut și că solicitarea privind BodyCam-urile pentru personalul silvic nu îi aparține, ci a fost susținută de Federația SILVA cu mult înainte de mandatul său. Iar în acest sens avem documente oficiale. Ministerul Mediului nu a considerat însă dotarea personalului silvic ca fiind o prioritate la vremea respectivă.

Vedem des discursuri despre transparență și dialog. Mai rar vedem și dialog adevărat. Pentru că dialogul nu înseamnă să vorbești singur la televizor, fără să ai în față oameni care cunosc domeniul și pot demonta, punctual, dezinformarea.

Federația SILVA nu face propagandă. Federația SILVA merge în instanță, prezintă documente și cere respectarea legii. Cine confundă legalitatea cu exercițiul de imagine are o problemă serioasă de înțelegere a administrației publice.

Noi rămânem consecvenți: apărăm legalitatea, profesioniștii din silvicultură și dreptul la un dialog real. Restul este doar decor mediatic.

Apropo, mai țineți minte celebra OUG 63/2025 care a modificat Codul silvic si Statutul personalului silvic, creând așa-zisa bază legală pentru această brambureală din sectorul silvic? Cea pe care Avocatul Poporului nu s-a sinchisit să o trimită la CCR, deși i-am transmis argumente solide?

Vă informăm că o instanță competentă și curajoasă a decis zilele trecute: OUG 63/2025, promovată de MMAP cu surle și trâmbițe va fi trimisă pentru controlul de constituționalitate la CCR tocmai pe argumentele Federației Silva”.