Premierul Republicii Moldova vede unirea cu România drept o ipoteză din ce în ce mai relevantă!

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut recent noi declarații privind o posibilă reunificare a Republicii Moldova cu România, spunând că o astfel de ipoteză „devine din ce în ce mai relevantă”.

„Cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului își dau seama că suntem foarte aproape de unire. Subiectul posibilei unificări cu România devina din ce în ce mai relevant, iar cetățenii o percep din ce în ce mai mult ca o perspectivă realistă”, a declarat Munteanu.

Șeful executivului de la Chișinău a fost întrebat și care ar putea fi momentul în care o astfel de decizie ar putea fi luată, acesta a răspuns că este o „decizie care depinde de voința alegătorilor, inclusiv posibilitatea organizării unui referendum pe această temă”.

„Aceasta este o decizie politică. Lucrăm la agenda europeană pentru că am primit acest mandat de la cetățenii noștri. Inițial, s-a presupus că ne vom reuni în cadrul Uniunii Europene, dar există și alte opțiuni; viitorul este imprevizibil. (…)

Nu credeam că generația noastră se va confrunta cu război. Nu credeam că dronele vor zbura deasupra casei mele din Kiev. Acum locuiesc în Moldova și nu mă așteptam ca dronele să ajungă aici. Totul se schimbă foarte repede.

Cred că atunci când se va atinge o masă critică și alegătorii vor simți că a sosit un moment istoric, vom fi pregătiți pentru această decizie”, a declarat Munteanu.

Acesta și-a mai exprimat încrederea că, dacă nu va exista o unire, Moldova și România vor fi reunite în cadrul Uniunii Europene și a spus că țările surori sunt extrem de apropiate, mai ales când vine vorba de identitate culturală.

Maia Sandu a declarat că, în cazul existenței unui referendum, ar vota pentru reunirea Moldovei cu România, pentru că „devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca Republica Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”.

Declarația a fost făcută la podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău.

Dar, pentru că nu există o majoritate care să sprijine unirea, „aderarea la UE este un obiectiv mult mai realist”, a spus Maia Sandu.