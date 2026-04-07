Salariile cadrelor didactice intră, pe card, pe 8 aprilie!

Salariile profesorilor și ale angajaților din sistemul de învățământ intră mai devreme în această lună, înainte de Paște. Devansarea salariilor se face în fiecare an, în preajma sărbătorilor legale, guvernul luând decizia de a acorda anticipat drepturile bănești pentru bugetari și pensionari.

Potrivit Ordinului nr. 86/2005 al Ministerului Finanțelor, salariile angajaților din sectorul bugetar, inclusiv din Educație, sunt plătite în data de 14 a fiecărei luni. Având în vedere că anul acesta Paștele pică pe 12 aprilie, calendarul obișnuit de plată a fost modificat.

Astfel, pentru luna aprilie, autoritățile, ce au instituit o derogare de la aceste prevederi, au stabilit plata în avans, pe data de 8 aprilie.

În această perioadă, autoritățile derulează procedurile pentru plata sumelor câștigate în instanță de personalul din învățământ. Inspectoratele școlare au avut termen până la 26 martie pentru a transmite către Ministerul Educației cuantumul acestor sume, iar banii aferenți hotărârilor judecătorești definitive vor fi plătiți în luna aprilie.

Plățile vin, însă, după ce Guvernul a decis, în octombrie 2025, amânarea pentru anul 2026 a acestor drepturi salariale câștigate în instanță, deși fondurile fuseseră deja transferate către inspectoratele școlare.

În noiembrie 2025, fostul ministru al Educației, Daniel David, declara că sumele au fost inițial alocate, apoi retrase după adoptarea unei ordonanțe de urgență, menționând că așteaptă un răspuns din partea Ministerului Finanțelor privind deblocarea plăților, în condițiile în care banii existau în bugetul instituției.