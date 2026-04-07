Starea lui Mircea Lucescu rămâne critică!

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, marţi, că selecţionerul Mircea Lucescu este „într-o stare critică” şi că, în prezent, este îngrijit la Secţia de Terapie Intensivă a Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti.

„Prognosticul este rezervat şi nu aş vrea să speculăm o evoluţie într-un fel sau altul din punct de vedere medical. Este într-o stare critică, îngrijit la Terapie Intensivă”, a declarat Alexandru Rogobete.

Mircea Lucescu ar putea fi supus unei intervenții medicale majore, după o nouă evaluare realizată de echipa multidisciplinară a spitalului. Medicii urmează să analizeze cu exactitate rezultatele investigațiilor, iar în funcție de concluzii ar putea decide montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă, un dispozitiv menit să sprijine funcția inimii.

Decizia vine după constituirea unei comisii medicale speciale. La ședință au participat medici din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, specialiști în cardiologie, hematologie și chirurgie cardiacă, precum și un cardiolog din Franța, solicitat de familie ca expert extern.

Comisia a stabilit continuarea tratamentului actual, urmând ca, în funcție de evoluția pacientului și de rezultatele evaluării, să se decidă dacă Mircea Lucescu va fi supus intervenției. Rămâne de văzut dacă operația va avea loc astăzi sau în zilele următoare.

Pentru o astfel de procedură, starea pacientului trebuie să fie stabilă. Conform informațiilor existente, fostul selecționer al Echipei Naționale a României se află în continuare internat la Terapie Intensivă, în stare critică.