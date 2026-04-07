Vești proaste pentru Kader Keita. Femeia lovită cu maşina de fotbalistul rapidist a murit!

Femeia de 68 de ani care a fost lovită pe trecerea de pietoni de Kader Keita (25 de ani), fotbalist la Rapid, a decedat după mai bine de o lună de internare la Spitalul Floreasca din București.

Încadrarea juridică pentru Kader Keita se modifică automat în urma decesului, acesta urmând ca acesta să fie judecat pentru ucidere din culpă, informează stiripesurse.ro. La aceasta se adaugă o altă infracțiune: fuga de la locul accidentului. Conform legii, procurorii nu mai au nevoie de o plângere prealabilă, decizia schimbării încadării juridice fiind efect automată odată cu decesul victimei.

Pe 3 martie 2026, în jurul orei 5:45, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 despre prezența unei femei întinse pe carosabil, la intersecția străzilor Gherghiței și Zamfir Nicolae din Sector 2, prezentând leziuni la cap. La fața locului a intervenit un echipaj de prim-ajutor, transportând victima la spital. Inițial, aceasta a declarat că ar fi căzut. Ulterior, în jurul orei 7:00, unitatea spitalicească a informat Brigada Rutieră că femeia prezintă leziuni care par a fi consecința unui accident rutier.

O echipă de cercetare a Brigăzii Rutiere s-a deplasat la spital pentru clarificarea situației. Polițiștii au stabilit că femeia, în vârstă de 67 de ani (există mici discrepanțe în datele inițiale), a fost victima unui accident rutier și că șoferul a părăsit locul faptei fără permisiunea poliției. În urma cercetărilor, polițiștii Biroului Accidente cu Autori Necunoscuți au identificat autorul accidentului, acesta fiind Kader Keita, fotbalist la Rapid.

Judecătoria Sectorului 2 a dispus luarea măsurii controlului judiciar fără cauține. Ulterior, procurorii au făcut apel și au cerut ca jucătorul să fie arestat, dar instanța a respins apelul formulat de procurori. Kader Keita a rămas sub control judiciar pentru perioada stabilită inițial, de 60 de zile.

Victima se afla în comă indusă de mai bine de o lună. Suferise fracturi la mână și gambă, iar în timpul investigațiilor medicii i-au depistat acesteia o patalogie cardiacă mai veche.

Potrivit legii, „uciderea din culpă ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei anumite activități se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani”. Pentru al doilea cap de acuzare, legea prevede că „părăsirea locului accidentului, fără încuviinţarea poliţiei sau a procurorului care efectuează cercetarea locului faptei, de către conducătorul vehiculului sau de către instructorul auto, aflat în procesul de instruire, ori de către examinatorul autorităţii competente, aflat în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului pentru obţinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulaţie, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani”.