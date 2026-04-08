Armata Română pregăteşte mii de tineri în 2026 prin programul SGVT

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, și șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au efectuat marți o vizită la Batalionul 265 Poliție Militară, una dintre unitățile unde va avea loc instruirea soldaților și gradaților voluntari în termen (SGVT).

Programul vizează formarea unei rezerve operaționale tinere și bine pregătite, în contextul în care Ministerul Apărării Naționale a demarat procedurile pentru implementarea acestuia. Potrivit declaraţiilor lui Miruţă, tinerii care vor participa la instruire vor avea posibilitatea să își continue cariera în domeniul militar, în funcție de rezultatele obținute.

„Ne dorim ca prin acest program să formăm nu doar militari bine instruiţi, ci şi cetăţeni pregătiţi pentru provocările actuale. SGVT reprezintă o investiţie atât în capacitatea de apărare, cât şi în rezilienţa societăţii româneşti”, a declarat ministrul Apărării, citat în comunicat.

Reprezentanții MApN au precizat că, începând cu 2026, Armata României va asigura condiții moderne de cazare, hrănire și instruire pentru participanți. În acest sens, infrastructura unităților militare a fost modernizată pentru a corespunde standardelor actuale.

„Infrastructura unităţilor a fost modernizată, iar condiţiile oferite sunt la standarde ridicate. Ne-am asigurat că facilităţile de cazare, hrănire şi pregătire răspund cerinţelor unui proces de instruire eficient şi adaptat realităţilor actuale”, a declarat şi şeful Statului Major al Apărării, conform comunicatului.