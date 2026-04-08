Consecințele consumului exagerat de carne de miel
Medicii atrag atenția că, deși este bogată în proteine, fier și vitamine, carnea de miel poate deveni un pericol pentru sănătate în cazul persoanelor suferă de gută, boli de ficat, rinichi, pancreas sau afecțiuni cardiovasculare.
Carnea de miel este apreciată pentru gustul său și pentru aportul nutritiv important. Medicii spun că aceasta conține cantități semnificative de fier, proteine, acizi grași Omega 3, seleniu, potasiu, fosfor, dar și vitaminele B12 și B3, esențiale pentru buna funcționare a sistemului nervos și pentru susținerea imunității.
Pe lângă aportul important de proteine, carnea de miel este considerată și un posibil afrodisiac natural, datorită substanțelor nutritive care susțin metabolismul energetic și funcționarea hormonală.
Are o componentă proteică importantă, dar și multe grăsimi saturate, 80 mg de colesterol la 100 grame”, a explicat medicul Tudor Ciuhodaru, șeful UPU de la Spitalul Clinic „Dr. Nicolae Oblu” Iași.
Problemele apar mai ales în cazul mieilor foarte tineri, cu o greutate mai mică de 10 kilograme sau sacrificați înainte de vârsta de nouă săptămâni. În aceste situații, carnea poate fi mai greu de digerat din cauza conținutului ridicat de colagen și oxipurine.
„Toxicitatea este legată de conținutul ridicat de colagen bogat în oxipurine, ce o fac dificil de digerat, iar excesul creează probleme putând declanșa atac de gută la cei deja suferinzi și boli gastro-intestinale și hepato-renale la cei predispuși unor asemenea afecțiuni datorate hiperuricemiei”, avertizează Tudor Ciuhodaru.