Consecințele consumului exagerat de carne de miel

Medicii atrag atenția că, deși este bogată în proteine, fier și vitamine, carnea de miel poate deveni un pericol pentru sănătate în cazul persoanelor suferă de gută, boli de ficat, rinichi, pancreas sau afecțiuni cardiovasculare.

Carnea de miel este apreciată pentru gustul său și pentru aportul nutritiv important. Medicii spun că aceasta conține cantități semnificative de fier, proteine, acizi grași Omega 3, seleniu, potasiu, fosfor, dar și vitaminele B12 și B3, esențiale pentru buna funcționare a sistemului nervos și pentru susținerea imunității.

Pe lângă aportul important de proteine, carnea de miel este considerată și un posibil afrodisiac natural, datorită substanțelor nutritive care susțin metabolismul energetic și funcționarea hormonală.

Beneficiile vin la pachet cu o serie de riscuri, mai ales pentru anumite categorii de persoane. Medicul Ciuhodaru explică faptul că 100 de grame de carne de miel au o valoare calorică ridicată, cuprinsă între 200 și 300 de kilocalorii, și un conținut mare de colesterol.
„100 grame au o valoare calorică ridicată de 200 -300 kcal și un conținut ridicat de potasiu; organele, în special ficatul, dar și carnea conțin foarte mult fier care se absoarbe foarte ușor, precum zinc și carnitină cu rol energetic și cantități mici de calciu, acid folic și vitamina E.

Are o componentă proteică importantă, dar și multe grăsimi saturate, 80 mg de colesterol la 100 grame”, a explicat medicul Tudor Ciuhodaru, șeful UPU de la Spitalul Clinic „Dr. Nicolae Oblu” Iași.

Problemele apar mai ales în cazul mieilor foarte tineri, cu o greutate mai mică de 10 kilograme sau sacrificați înainte de vârsta de nouă săptămâni. În aceste situații, carnea poate fi mai greu de digerat din cauza conținutului ridicat de colagen și oxipurine.

„Toxicitatea este legată de conținutul ridicat de colagen bogat în oxipurine, ce o fac dificil de digerat, iar excesul creează probleme putând declanșa atac de gută la cei deja suferinzi și boli gastro-intestinale și hepato-renale la cei predispuși unor asemenea afecțiuni datorate hiperuricemiei”, avertizează Tudor Ciuhodaru.

Citește și
Sanatate

Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății: „Trebuie să…

Sanatate

Episoadele ocazionale de consum excesiv de alcool pot crește semnificativ riscul de…

Sanatate

Alarmant: Pacienților cronici li se blochează, din lipsa fondurilor, accesul la…

Sanatate

Președintele CNAS, implicare totală: Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil…

