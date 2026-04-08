Consecințele consumului exagerat de carne de miel

Medicii atrag atenția că, deși este bogată în proteine, fier și vitamine, carnea de miel poate deveni un pericol pentru sănătate în cazul persoanelor suferă de gută, boli de ficat, rinichi, pancreas sau afecțiuni cardiovasculare.

Carnea de miel este apreciată pentru gustul său și pentru aportul nutritiv important. Medicii spun că aceasta conține cantități semnificative de fier, proteine, acizi grași Omega 3, seleniu, potasiu, fosfor, dar și vitaminele B12 și B3, esențiale pentru buna funcționare a sistemului nervos și pentru susținerea imunității.

Pe lângă aportul important de proteine, carnea de miel este considerată și un posibil afrodisiac natural, datorită substanțelor nutritive care susțin metabolismul energetic și funcționarea hormonală.