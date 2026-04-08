Eurodeputatul umanist, Maria Grapini, trage un nou semnal de alarmă: România pierde miliarde din neglijență: finanțările europene rămân nefolosite!

România continuă să rateze oportunități majore de finanțare europeană, în timp ce alte state membre ale Uniunii Europene reușesc să atragă miliarde de euro pentru dezvoltare economică și sprijin social. Semnalul de alarmă este tras de europarlamentarul PUSL Maria Grapini, care atrage atenția asupra întârzierilor și blocajelor administrative ce afectează grav accesul la fonduri.

Birocrația excesivă, lipsa unor mecanisme funcționale și depunerea tardivă a documentației au dus la pierderea unor sume considerabile, care ar fi putut susține fermierii, mediul de afaceri și angajații afectați de crizele recente.

În perioada 2021–2027, Uniunea Europeană a lansat programul InvestEU, menit să mobilizeze investiții de peste 650 de miliarde de euro în economia europeană. Creat pentru a facilita accesul la finanțare în domenii-cheie precum infrastructura, digitalizarea, cercetarea și sprijinul pentru IMM-uri, acest instrument nu a fost valorificat la adevăratul potențial de către România.

„Era suficient ca statul român să nominalizeze o bancă locală unde să fie depuse proiectele – o procedură simplă, pe care alte state membre au finalizat-o rapid. În lipsa acestui parteneriat instituțional, România nu a beneficiat la potențialul maxim al celui mai amplu instrument de investiții lansat vreodată de Uniunea Europeană”, a declarat Maria Grapini.

Probleme similare au fost întâlnite și în cazul accesării fondurilor destinate situațiilor de urgență sau adaptării economice, precum Fondul de Solidaritate al UE sau Fondul de ajustare la globalizare. Deși România este frecvent afectată de secetă, inundații și alte dezastre naturale, accesarea acestor resurse a fost îngreunată de lipsa de reacție și organizare.

„Să faci parte dintr-o uniune de state înseamnă nu doar să respecți regulile comune, ci și să acționezi pentru a valorifica oportunitățile. Din păcate, România pierde, în prea multe cazuri, trenul finanțărilor”, a subliniat eurodeputatul umanist.

Semnalul transmis este unul clar: fără reforme administrative și fără mecanisme eficiente de accesare, România riscă să rămână în continuare în urma celorlalte state europene, pierzând resurse esențiale pentru dezvoltare și stabilitate economică.