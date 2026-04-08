Peste 70 de parlamentari democrați cer demiterea lui Trump!

Zeci de democrați din Congres au cerut marți demiterea președintelui Donald Trump din funcție, după ce acesta a folosit o retorică extremă împotriva Iranului, inclusiv amenințări cu distrugerea „unei întregi civilizații”, potrivit NBC News.

Peste 70 de parlamentari, inclusiv o mână de senatori, au declarat în postări separate pe rețelele de socializare că cabinetul lui Trump trebuie să invoce cel de-al 25-lea amendament la Constituție și să-l declare inapt de a ocupa funcția de președinte, să fie pus sub acuzare de Congres și condamnat sau ambele.

„Camera Reprezentanților și Senatul trebuie să revină în sesiune. Camera trebuie să adopte articole de demitere, iar apoi Senatul trebuie să voteze pentru condamnarea și demiterea președintelui. Sau, cabinetul și vicepreședintele, cu acordul Congresului, trebuie să invoce cel de-al 25-lea amendament și să-l demită pe Trump”, a scris senatorul Ed Markey, democrat din Massachusetts, într-o declarație pe X.

Senatorul Chris Murphy, democrat din Connecticut, a declarat că este de acord cu apelurile de invocare a celui de-al 25-lea amendament, adăugând: „Niciun președinte stăpân pe sine nu ar promite public să eradicheze o întreagă civilizație.”

„Trebuie să invocăm cel de-al 25-lea amendament și să-l înlăturăm pe Trump”, a scris marți dimineață pe X, deputatul Ro Khanna, democrat din California. „Amenințarea cu crime de război este o încălcare flagrantă a constituției noastre și a Convențiilor de la Geneva.”

Khanna și-a reiterat poziția marți seară pe MS NOW, adăugând că „trebuie să folosim toate opțiunile” pentru a-l înlătura pe Trump.

Postările parlamentarilor au venit la scurt timp după ce Trump a amenințat Iranul într-o postare pe Truth Social marți dimineață, spunând că „o întreagă civilizație” ar putea muri dacă Teheranul nu ar ajunge la un acord cu SUA înainte de termenul limită impus de ora 20:00 ET.

Retorica lui Trump a stârnit indignare din partea democraților – precum și critici din partea unor republicani – care au spus că executarea unor astfel de amenințări ar echivala cu crime de război.

Contul oficial X al Națiunilor Unite a postat o reamintire a Convențiilor de la Geneva, adăugând că „războaiele au reguli”, în timp ce secretarul general, António Guterres, a declarat, fără a-l numi pe Trump, că „niciun obiectiv militar” nu justifică „distrugerea pe scară largă a infrastructurii unei societăți sau provocarea deliberată de suferință populațiilor civile”.

Cu mai puțin de 90 de minute înainte de termenul limită de la ora 20:00, Trump a declarat că suspendă atacurile SUA asupra Iranului timp de două săptămâni și că țările sunt acum angajate într-un armistițiu „dublu”.

Totuși, mulți dintre democrații care ceruseră demiterea sa mai devreme în cursul zilei au reacționat mixt după anunțul de armistițiu al lui Trump, susținând că acesta nu ar trebui să mai dețină funcția.

„Armistițiu temporar sau nu, Trump a comis deja o infracțiune care poate face obiectul unei puneri sub acuzare”, a declarat reprezentantul Seth Moulton, democrat din Massachusetts, pe X. „Congresul trebuie să se întoarcă la treabă și să-l demită din funcție înainte ca acesta să facă mai multe daune țării noastre și lumii.”

Trump a fost pus sub acuzare de două ori în timpul primului său mandat. El a fost achitat de fiecare dată de un Senat condus de republicani.