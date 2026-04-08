Se amână legea pensiilor militare?
Proiectul de lege al pensiilor militare, promis de premierul Ilie Bolojan pentru această săptămână, înainte de Paște, riscă să fie amânat din cauza tensiunilor din coaliție și a opoziției din sistem.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul privind Legea pensiilor militare va fi gata în această săptămână, înainte de Paște, însă surse politice citate de știripesurse arată că acesta ar putea fi amânat.
Proiectul de lege care ar urma să crească vârsta de pensionare pentru angajații Ministerului Apărării, ai Ministerului Afacerilor Interne, respectiv pentru lucrătorii din cadrul serviciilor secrete ar putea crea nemulțumiri în sistem, motiv pentru care a fost păstrat la secret.
Sindicaliștii din Poliția Română trag un semnal de alarmă și ar putea exista adevărate mișcări de stradă după sărbători.
Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „face alba-neagra în declarațiile televizate”.
„În loc să ofere explicații pertinente, soluții pentru depășirea crizelor enumerate sau măcar perspective de revigorare economică a ,,deficitului” vinovat de pachetele legislative adoptate în detrimentul tuturor cetățenilor României, domnul premier face din nou alba-neagra în declarațiile televizate, readucând în prim-planul agendei publice ,,pensiile militare”, pe post de țap ispășitor (…). Concret, premierul României a deraiat tema discuției, considerând că…mulți văd și aud, dar puțini pricep șmecheria, iar pe sticlă dă bine să fii dur cu ,,nedreptățile”.
Este greu de înțeles cum, în urmă cu mai bine de doi ani, coaliția de guvernare declara că ,,a închis” Jalonul 215 din PNRR (care se referea la cele 6 tipuri de pensii de serviciu din România, pensiile militare fiind doar menționate, în jalon, ca având reglementare distinctă), ,,închidere” rezolvată prin promovarea Legii 282/2023, care a majorat, etapizat, la 65 de ani, vârsta standard de pensionare în Familia ocupațională Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională”, au acuzat, recent, sindicaliștii din Poliția Română.
La Ministerul Apărării Naționale, condus de Radu Miruță, ar urma să apară stimulente financiare pentru cei care au vârsta și vechimea necesară pentru ieșirea la pensie, ca aceștia să mai rămână în sistem. Este vorba despre câteva mii de angajați.
Logica din spatele acestor stimulente este că școlarizarea și salarizarea unui tânăr este mult mai scumpă decât salarizarea și stimulentele oferite unui militar cu experiență care alege să mai rămână în sistem.
În cazul Ministerului Afacerilor Interne sunt aproximativ 16.000-17.000 de angajați care ar putea ieși la pensie și beneficia de stimulente financiare dacă nu o fac.
Într-o perioadă în care coaliția de guvernare este aproape nefuncțională, premierul Bolojan susține că există un acord „pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională, în așa fel încât și aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare, să se reducă situațiile în care te poți pensiona accelerat, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care ies la pensie”.