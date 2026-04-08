Se amână legea pensiilor militare?

Proiectul de lege al pensiilor militare, promis de premierul Ilie Bolojan pentru această săptămână, înainte de Paște, riscă să fie amânat din cauza tensiunilor din coaliție și a opoziției din sistem.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul privind Legea pensiilor militare va fi gata în această săptămână, înainte de Paște, însă surse politice citate de știripesurse arată că acesta ar putea fi amânat.

Proiectul de lege care ar urma să crească vârsta de pensionare pentru angajații Ministerului Apărării, ai Ministerului Afacerilor Interne, respectiv pentru lucrătorii din cadrul serviciilor secrete ar putea crea nemulțumiri în sistem, motiv pentru care a fost păstrat la secret.

Sindicaliștii din Poliția Română trag un semnal de alarmă și ar putea exista adevărate mișcări de stradă după sărbători.

Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual l-a acuzat pe Ilie Bolojan că „face alba-neagra în declarațiile televizate”.