Sunt așteptate ninsori și viscol la munte de Paște!

Meteorologii ANM au extins avertizarea meteo de vreme rea în aproape toată țara. Sunt așteptate ninsori și viscol la munte, în timp ce în restul regiunilor se anunță ploi.

Avertizare de vreme rea în aproape toată țara. În perioada 08 aprilie, ora 10:00 – 10 aprilie, ora 10:00 sunt așteptate intensificări ale vântului, precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…60 km/h, iar la munte vor fi rafale de peste 80…90 km/h. Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar la munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă (local de 10…15 cm) și va fi viscol. Până la sfârșitul intervalului, local se vor acumula cantități de apă de 10…15 l/mp. Vremea va continua să se răcească, astfel că va deveni deosebit de rece pentru această perioadă. Izolat se va forma brumă.

În perioada 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00 meteorologii au emis cod galben de vânt și ninsori viscolite la munte. În intervalul menționat, în Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, vestul și sudul Olteniei, sudul Banatului, precum și în sud-vestul, estul și nord-estul Munteniei temporar vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. În Carpații Orientali și Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

De asemenea, a fost emis și un cod portocaliu de viscol puternic. Este valabil în perioada 08 aprilie, ora 10:00 – 08 aprilie, ora 21:00

Potrivit meteorologilor, local în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m va fi viscol puternic cu rafale

de 110…130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

COD GALBEN

În perioada 08 aprilie, ora 21:00 – 09 aprilie, ora 10:00, în Carpații Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar

vizibilitatea va scădea sub 100 m.

În perioada 08 aprilie, ora 21:00 – 09 aprilie, ora 10:00, a fost emis COD PORTOCALIU de viscol puternic și vizibilitate sub 50 m. Local în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1600 m va fi viscol puternic cu rafale de 100…120 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

Valorile termice se vor situa sub cele obișnuite perioadei. Cerul va avea înnorări temporare și trecător, îndeosebi în a doua parte a zilei, vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 14…15 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 3 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 09.04.2026 Ora 09:00 – 10.04.2026 Ora 10:00

Regimul termic va fi în continuare caracterizat de valori mai mici decât cele specifice perioadei. Cerul va avea înnorări și mai ales seara și noaptea temporar vor fi precipitații slabe, sub formă de ploaie și posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 11…13 grade, iar cea minimă de 2…4 grade.

În intervalul 08 aprilie, ora 10 – 10 aprilie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică pentru vreme deosebit de rece.