USR avertizează PSD!

USR a anunțat prin vocea ministrului Apărării, Radu Miruță, că nu va participa la eventuale negocieri pentru formarea unui nou guvern în cazul în care PSD va dărâma, prin vot la o moțiune de cenzură, guvernul Ilie Bolojan.

USR se poziționează, astfel, de partea premierului, într-un context în care eventualitatea unei moțiuni de cenzură după data de 20 aprilie, când PSD decide dacă rămâne la guvernare.

O astfel de mișcare din partea social-democraților ar genera o criză politică și ar face imposibilă reluarea discuțiilor pentru o nouă majoritate, anunță Radu Miruță.

„Eu cred că PSD nu ştie cum să scape de propriile probleme. Într-o ţară în care ministerialele NATO, ale miniştrilor apărării, discută despre mutări de capabilităţi nucleare, despre recalibrari ale coaliţiei de voinţă pentru eliberare de strâmtori care duc la creşterea sau la scăderea preţului la combustibil, nu e cazul ca România să nu-şi poată ridica privirea de la vârful pantofilor şi să fie ruptă de realitate la ce se întâmplă la nivel mondial”, a declarat Radu Miruţă, la Digi24.

Ministrul USR susține că România se confruntă cu probleme care au nevoie de decizii politice responsabile.

„Cred că apăsarea propriei responsabilităţi, dacă ea există. România are astăzi probleme asupra căreia trebuie să existe o decizie politică congruentă.

Eu nu pot să decid în locul preşedintelui PSD şi nu este atributul meu. Noi am intrat la guvernare în situaţia în care România fusese economic dusă în zid de o guvernare PSD-PNL, într-adevăr condusă de alţi lideri”, a mai punctat acesta.

El arată că o eventuală cădere a cabinetului Ilie Bolojan ar duce la imposibilitatea cooptării USR într-o nouă guvernare.

„Dacă Guvernul Bolojan cade în urma unei moţiuni susţinute de PSD este iraţional, este fără nicio finalitate să ne mai punem la masă cu acelaşi partid care a decis ca un guvern din care el face parte, într-un astfel de context internaţional complicat, să genereze o criză politică”, a mai spus el.

Radu Miruță numește acest joc politic un „bambilici” și transmite că USR va continua să își facă treaba.