Zilele Bojdeucii (15-16 aprilie 2026)

Miercuri, 15 aprilie 2025, se vor împlini 108 ani de la inaugurarea primului muzeu literar din România (15 aprilie 1918), Bojdeuca din Țicău, care l-a găzduit pe Ion Creangă (1837-1889) din vara anului 1872 până la sfârșitul vieții.

Muzeul Național al Literaturii Române Iași invită publicul să participe la Zilele Bojdeucii, organizate în perioada 15-16 aprilie 2026. Programul din acest an cuprinde spectacole, momente artistice și ateliere de educație muzeală:

15 aprilie 2026

10.00 – 10.30 | Recital: Maria Iosep & Grigore Nicholas Iosep (promovat în etapa următoare la concursul „Românii au talent”)

10.30 – 11.30 | Spectacol artistic susținut de formații artistice și interpreți de la Palatul Copiilor Iași

Coordonatoare: prof. Anca Apetroaiei, prof. Ana Hegyi, prof. Bianca Martinică, prof. Dana Gabriela Cojocaru, prof. Lăcrămioara Matei, prof. Mihaela Budacă, prof. Oana Roată, prof. Gabriela Andrei

13.00 – 14.00 | „Descoperim patrimoniul la Bojdeucă”. Atelier de educație muzeală

Coordonatoare: Iunia-Maria Ștefan (înscrieri închise)

14.00 – 15.00 | „Descoperim patrimoniul la Bojdeucă”. Atelier de educație muzeală

Coordonatoare: Iunia-Maria Ștefan, prof. Andreea Gabor (înscrieri închise)

▶️ 16 aprilie 2026

10.00 – 10.30 | Spectacol susținut de copii de la Centrul de zi „Dumbrava minunată” Dumbrava și „Atelierul de sunete” Ciurea

Coordonatoare: prof. Emanuela Ciolan, prof. Simona Amînar

10.30 – 11.30 | Spectacol: Ansamblul folcloric „Ciureana”

Instructor: Șerban Constantin Enachi

13.00 – 14.00 | „Descoperim patrimoniul la Bojdeucă”. Atelier de educație muzeală

Coordonatoare: Iunia-Maria Ștefan (înscrieri închise)

14.00 – 15.00 | „Descoperim patrimoniul la Bojdeucă”. Atelier de educație muzeală

Coordonatoare: Iunia-Maria Ștefan, bibl. Mihaela Ciobotari (înscrieri închise)

Intrarea la toate evenimentele este liberă.

Proiectul Zilele Bojdeucii este organizat în parteneriat cu Palatul Copiilor Iași, Centrul Cultural „Cela Neamțu” Ciurea, jud. Iași, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Iași, Liceul Teoretic Internațional Spectrum Iași.

Susținători: Parohia „Sf. Haralambie” Iași, Asociația „Patrimoniu pentru comunitate” Iași, Eky-Sam SRL.

Echipa de organizare: Valentin Talpalaru, Diana Vrabie, Iunia-Maria Ștefan, George Drîmbei.