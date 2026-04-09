Accident cumplit pe DN1A, la Boldești-Scăeni. Un microbuz, implicat!

Un microbuz a fost implicat într-un accident pe DN1A, în județul Prahova. Din cauza numărului mare de persoane implicate, autoritățile au activat planul roșu de intervenție.

Incidentul s-a petrecut pe raza localității Boldești-Scăeni, din județul Prahova. Potrivit primelor informații, 11 persoane se aflau în microbuzul implicat.

La fața locului au ajuns imediat pompierii militari, care au acordat primul ajutor victimelor. S-a intervenit cu o autospecială de stingere dotată cu echipamente de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu medic și patru ambulanțe SMURD de tip B2, potrivit phonline.ro.

Cinci persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Autoritățile au dezactivat ulterior planul roșu de intervenție.