Analiza Autovit.ro Q1: Românii preferă SUV-urile și mașinile electrificate

Autovit.ro, cea mai mare platformă de anunțuri auto din România, publică astăzi analiza datelor de piață pentru primul trimestru al anului 2026 (1 ianuarie – 31 martie), comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele indică o piață în transformare: deși volumul de tranzacții a scăzut, segmentele de electrice și hibride înregistrează creșteri semnificative, confirmând tranziția energetică accelerată în sectorul auto românesc.

19.705 EUR Prețul mediu general +3% față de Q1 2025 1,25 mld. EUR Valoarea pieței −5,3% față de Q1 2025 13,2% Grad de electrificare vs. 10,2% în Q1 2025

În primul trimestru din 2026, valoarea estimată a pieței a înregistrat un declin de 5,3% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, prețul mediu al unui vehicul a crescut cu 3,1%, pe fondul unei majorări mai accentuate în segmentul mașinilor rulate (+3,5%), în timp ce autoturismele noi au înregistrat o ușoară scădere a prețului mediu (−5,6%).

Electrice și hibride: creșteri cu două cifre

Cel mai important trend al trimestrului rămâne accelerarea electrificării. Vehiculele pur electrice au înregistrat o creștere de +31,1%, cele plug-in hybrid de +21,8%, iar hibridele clasice de +9,6%. În total, segmentul electrificat a ajuns la 13,2% din piață, față de 10,2% în Q1 2025 – o creștere de 3 puncte procentuale într-un singur an.

În contrast, dieselul continuă să piardă teren: cota sa a scăzut de la 61,0% la 54,9% (−17,2%). Cu toate acestea, dieselul rămâne dominant în segmentul autoturismelor rulate (56,0%), unde șoferii continuă să prețuiască autonomia și consumul redus pe distanțe lungi.

Distribuția pe tipuri de motorizare – Q1 2026 vs. Q1 2025

Motorizare 2025 2026 Evoluție Trend Diesel 61,0% 54,9% −6,1 pp ↓ Benzină 29,5% 30,2% +0,7 pp ↑ Plug-in hybrid 4,8% 5,9% +1,1 pp ↑ +21,8% Hibrid clasic 4,2% 4,6% +0,4 pp ↑ +9,6% Electric pur 2,1% 2,8% +0,7 pp ↑ +31,1%

SUV-mania: 2 din 3 mașini noi sunt SUV-uri

Tendința de preferință pentru SUV-uri s-a accelerat semnificativ. În Q1 2026, SUV-urile reprezintă 41,3% din totalul pieței (față de 38,2% în 2025), atingând o cotă remarcabilă de 65,5% în segmentul mașinilor noi – practic, două din trei mașini noi vândute în România sunt SUV-uri. Segmentul autovehiculelor rulate urmează aceeași tendință, cu SUV-uri la 40,6%.

Sedanurile continuă să piardă teren, cu o scădere de −12,3% și o cotă de 20,0% din piața totală (față de 20,9% în 2025).

Top 5 cele mai populare modele și preferințele cumpărătorilor

Skoda Octavia conduce clasamentul cu 1.633 de anunțuri, depășind pentru prima dată VW Golf (1.625 anunțuri). Podiumul este completat de BMW Seria 5 (1.531 anunțuri) și BMW Seria 3 (1.529 anunțuri), indicând o apetență crescută pentru segmentul premium, în timp ce Dacia Duster (1.503 anunțuri) confirmă puterea SUV-urilor accesibile.

În ceea ce privește preferințele românilor, modelul Dacia Duster a reprezentat cel mai vizionat model dintre toate cele disponibile la vânzare pe platformă. Cu toate acestea, calculat la nivel de brand, date ne arată că BMW conduce clasamentul, urmat de Volkswagen, Mercedes-Benz, Audi și Dacia.

Investiții în AI: 3 funcționalități noi în Q1 2026

În paralel, Autovit.ro continuă investițiile în tehnologie și inteligență artificială, lansând de la începutul anului trei funcționalități menite să simplifice procesul de publicare a anunțurilor: Anunț Instant din Foto și Video Instant din Anunț, dedicate dealerilor, precum și Descrierea Automată a anunțului – funcție disponibilă pentru toți utilizatorii.

„Q1 2026 confirmă că piața auto din România traversează o transformare structurală profundă. Creșterea cu peste 31% a vehiculelor electrice și avansul hibridelor nu sunt influențate doar de conjunctură – ele reflectă o schimbare reală de mentalitate a consumatorului român. Totodată, dominația SUV-urilor în segmentul mașinilor noi, cu o cotă de 65,5%, ne spune că practicalitatea și versatilitatea reprezintă criteriile centrale de achiziție. Pe Autovit.ro, vedem aceste tendințe în timp real și ne adaptăm constant platforma pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale utilizatorilor noștri, indiferent ca vorbim de cumpărători sau vânzători ori de mașini rulate sau noi.”

— Sorin Bălan, Director Comercial Autovit.ro

Concluzii și perspective

Datele din Q1 2026 indică un moment de transformare pentru piața auto din România. În ciuda unei ușoare contracții a volumelor, direcția este clară: electrificarea accelerează, SUV-urile își consolidează poziția dominantă, iar interesul pentru tehnologii alternative este în creștere.

Pe termen mediu, estimările indică faptul că SUV-urile ar putea depăși 50% din piață până în 2027–2028, gradul de electrificare ar putea ajunge la 20–25%, iar ponderea diesel ar putea scădea sub pragul de 50% pentru prima dată.

