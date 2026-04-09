Deficitul comercial al României a scăzut cu aproape 900 de milioane de euro în primele două luni ale lui 2026!

Institutul Național de Statistică (INS) raportează un deficit comercial de 4,76 miliarde de euro pentru perioada ianuarie-februarie, cu 878,6 milioane de euro mai mic față de anul trecut. În timp ce cifrele oficiale arată o ameliorare a balanței FOB/CIF, experții avertizează că scăderea de 15,6% reflectă mai degrabă o stagnare a economiei românești decât o creștere a competitivității.

De multe ori, cifrele de la Statistică par o limbă străină, dar ele ne arată, de fapt, cât de „sănătoasă” este buzunarea țării. Datele recente pentru primele două luni ale anului 2026 ne descriu o economie care pare să fi tras frâna de mână sub presiunea noilor reforme guvernamentale.

În primele două luni, România a vândut în străinătate mărfuri de 14,87 miliarde de euro (exporturi) și a cumpărat de 19,63 miliarde (importuri).

Problema? Deși vindem mai puțin decât anul trecut (scădere de 1,7%), vestea proastă vine de la importuri, care au scăzut și mai mult (5,5%).

De ce e rău dacă importurile scad? Într-o economie sănătoasă, scăderea importurilor ar trebui să însemne că producem noi mai mult acasă. În realitate, sub actuala guvernare, asta arată că românii și firmele nu mai au bani să cumpere, semn că economia se „micșorează”.

Diferența dintre ce vindem și ce cumpărăm se numește deficit. În primele două luni din 2026, am rămas cu o gaură de 4,76 miliarde de euro. Deși această gaură este ceva mai mică decât anul trecut, motivul nu este unul de bucurie: pur și simplu am cumpărat mai puține lucruri din afară pentru că economia a încetinit. Este ca și cum ai spune că ai economisit bani pentru că n-ai mai avut cu ce să îți umpli frigiderul.

Aproape jumătate din ce trimitem peste graniță (46,7%) sunt mașini și echipamente de transport.

Tot acestea reprezintă și o mare parte din ce cumpărăm (36,5%). Practic, economia noastră depinde enorm de uzinele auto, care acum trebuie să facă față unui mediu economic tot mai rigid.

România rămâne „dependentă” de vecinii din Europa. Aproape 73% din exporturile noastre merg către partenerii din Uniunea Europeană. Din păcate, guvernul pare să nu fi reușit să găsească piețe noi în afara Europei (unde vindem doar 27%), lăsându-ne expuși dacă economia europeană tremură.