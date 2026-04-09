Donald Trump nu retrage trupele din jurul Iranului până când Teheranul nu va respecta acordul de încetare a focului

Președintele american Donald Trump a anunțat că navele, aeronavele și personalul militar vor rămâne desfășurate în regiune până când Teheranul va respecta pe deplin termenii înțelegerii, avertizând asupra reluării acțiunilor militare în caz contrar.

„Toate navele, aeronavele şi personalul militar al SUA, împreună cu muniţia suplimentară, armamentul şi orice altceva care este adecvat şi necesar pentru urmărirea letală şi distrugerea unui inamic deja substanţial slăbit, vor rămâne pe poziţii în Iran şi în jurul acestuia, până în momentul în care ACORDUL REAL încheiat va fi respectat pe deplin”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social făcută miercuri aproape de miezul nopţii, ora Washingtonului.

Retragerea echipamentului militar american din zonă era una dintre condiţiile puse de Teheran pentru încheierea războiului.

„Dacă, din orice motiv, acest lucru nu se va întâmpla, ceea ce este foarte puţin probabil, atunci vor începe Tirurile, mai ample, mai precise şi mai puternice decât oricine a văzut vreodată”, ameninţă Trump.

S-a convenit, „cu mult timp în urmă, şi în ciuda tuturor retoricilor false care susţin contrariul – FĂRĂ ARME NUCLEARE, iar Strâmtoarea Hormuz VA FI DESCHISĂ ŞI SIGURĂ”, subliniază Trump doup dintre condiţiile puse de SUA pentru încetarea focului.

„Între timp, marea noastră armată se pregăteşte şi se odihneşte, aşteptând cu nerăbdare, de fapt, următoarea sa cucerire. AMERICA S-A ÎNTORS!”, proclamă preşedintele SUA.

Generalul Dan Caine, preşedintele Comitetului Şefilor de Stat Major, a declarat miercuri într-o conferinţă de presă că SUA şi-au îndeplinit obiectivele militare în Iran, însă a dat asigurări că forţele americane rămân pregătite să reia luptele, dacă va fi necesar. „Un armistiţiu este o pauză, iar forţele comune rămân pregătite, dacă li se ordonă sau li se solicită, să reia operaţiunile de luptă cu aceeaşi viteză şi precizie pe care le-am demonstrat în ultimele 38 de zile, dar sperăm că nu va fi cazul”, a spus el.

Caine a mai spus că forţele comune au lovit peste 13.000 de ţinte în timpul operaţiunii din Iran. El a adăugat că 80% din sistemele de apărare aeriană ale Iranului şi peste 90% din flota navală convenţională a Iranului au fost distruse.