Guvernul reduce rezerva valutară a Ministerului Finanţelor cu două miliarde de euro

Ministerul Finanțelor intenționează să reducă în acest an rezerva de valută aflată la dispoziția Trezoreriei cu aproximativ 2 miliarde de euro (circa 10 miliarde de lei), în încercarea de a limita volumul împrumuturilor noi contractate de stat. Măsura ar urma să mențină nivelul total al finanțărilor atrase în 2026 la circa 265 de miliarde de lei, similar celui din anul precedent.

Decizia vine în contextul în care necesarul brut de finanțare al statului este estimat la 278,5 miliarde de lei, diferența urmând să fie acoperită prin utilizarea parțială a rezervei valutare. Astfel, autoritățile consideră că buffer-ul a fost consolidat în ultimii ani și poate fi folosit acum pentru a evita împrumuturi la costuri ridicate.

Rezerva de valută este utilizată de stat în perioadele în care condițiile din piața financiară sunt nefavorabile, iar dobânzile cerute de investitori sunt considerate prea mari. Menținerea unui astfel de buffer oferă flexibilitate autorităților, permițând amânarea unor împrumuturi sau negocierea unor condiții mai avantajoase.

Potrivit Profit.ro, în prezent, nivelul maxim al rezervei este stabilit la echivalentul a patru luni din necesarul brut de finanțare, ceea ce pentru anul 2026 ar însemna aproximativ 18 miliarde de euro (93 de miliarde de lei). Nu există însă un prag minim obligatoriu. Acest mecanism a fost introdus începând cu anul 2010, la solicitarea Fondul Monetar Internațional, în cadrul acordurilor de tip stand-by, pentru îmbunătățirea managementului datoriei publice.

Structura necesarului de finanțare include atât acoperirea deficitului bugetar, estimat la circa 127,8 miliarde de lei (6,2% din PIB), cât și refinanțarea datoriei publice ajunse la scadență, în valoare de aproximativ 150,7 miliarde de lei. Doar împrumuturile destinate acoperirii deficitului contribuie la creșterea stocului datoriei publice.