Modul de repartizare a posturile pentru profesorii suplinitori, modificat!

Se modifică modul de repartizare a posturile pentru profesorii suplinitori. Potrivit unui proiect de lege aflat în dezbatere publică, aceștia își vor primi posturile în funcție de notă și apoi de anul în care a fost susținut examenul de Titularizare.

Proiectul de lege care modifică modul de repartizare a posturile de suplinitori a fost anunțat în urmă cu o săptămână de doi parlamentari USR și a fost deja publicat pe pagina Senatului pentru dezbatere.

Noul proiect de lege modifică modul în care sunt repartizați profesorii suplinitori și introduce un sistem în două etape: mai întâi în funcție de nivelul notei, apoi în funcție de anul susținerii concursului de Titularizare.

Potrivit proiectului inițiat de parlamentarii USR, rezultatele obținute la concursul de titularizare sunt valabile trei ani. Dacă noul act normativ va fi aprobat, profesorii vor fi repartizați în funcție de nivelul performanței, nu strict în funcție de anul în care au susținut examenul. În prezent, o notă mai mică obținută în anul 2026 are prioritate la angajare în fața unei note mai mari obținute în 2025 sau 2024.

De exemplu, un profesor care a obținut nota 9 în 2025 ar avea prioritate în fața unuia care a luat 7 în 2027, deoarece se află într-o tranșă superioară, scrie edupedu.ro.

„Articolul I. -Legea învățământului preuniversitar nr.198/2023, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 613 din 5 iulie 2023, cu modificarile și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmeaza:

1. La articolul 177, alineatul (3) se modifica și va avea urmatorul cuprins:

„(3) Concursul național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate are caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoană care indeplinește condițiile prevăzute la art. 176. Rezultatele obținute la concursul național sunt valabile pentru o perioada de 3 ani școlari, în vederea angajării pe perioadă determinată.”

2. La articolul 177, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

„(4^1) În vederea angajarii pe perioadă determinata a candidatilor prevazuți la alin. (3), repartizarea acestora se realizeaz5 de pe o lista unica la nivel judetean/al municipiului București, structurată pe tranșe de note. Repartizarea se face cu respectarea strictă a ordinii descrescătoare a tranșelor. În interiorul fiecarei tranșe, ierarhizarea candidaților se realizeaza prioritar fn functie de anul sustinerii concursului, acordandu-se intaietate sesiunilor mai recente, și, in subsidiar, in ordinea descrescatoare a notelor obtinute.

Modul de definire a tranșelor de note se stabilește prim metodologia-cadru prevazută la alin. (1)”, se arată în proiectul de lege.

După perioada de dezbatere în Senat, proiectul va fi trimis la Camera Deputaților.

Până pe 16 aprilie, profesorii pot depune la inspectoratele școlare cererea de pretransfer, potrivit metodologiei-cadru de mobilitate pentru anul școlar 2026-2027.