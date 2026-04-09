Robert Alecu, implicare totală. Deputatul Acțiunii Conservatoare a cerut explicații ministrului Muncii în privința anilor lucrați în condiții grele, care nu sunt considerați stagiu contributiv la calculul pensiei!

Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, a cerut explicații ministrului pesedist al Muncii, Florin Manole, despre anii lucrați în condiții grele, care, din păcate, nu sunt considerați stagiu contributiv la calculul pensiei.

“Am primit răspunsul de la ministrul Muncii privind anii lucrați în condiții grele de muncă. Răspunsul este foarte clar și anume perioadele suplimentare nu sunt considerate stagiu contributiv. Cu alte cuvinte, deși ai muncit în condiții grele, ai avut contribuții mai mari, acei ani nu sunt luați la calculul pensiei așa cum ar trebui. Aici este problema de fond. Legea 360 din 2023 recunoaște acești ani dar modul de aplicare adoptat prin Hotărârea Guvernului 181 din 2024 reduce efectul în calculul pensiei!”, a precizat Robert Alecu.

În contextul în care contradicția este generată de logica contributivă. deputatul ACT a depus încă de luna trecută proiectul de lege care clarifică explicit modul de calcul al acestor pensii.

“De aici înainte ține de decizia politică a majorității dacă această nedreptate este corectată!”, a conchis Alecu.