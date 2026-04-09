Stadionul Dinamo se va numi Stadionul Mircea Lucescu

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost prezent la Arena Națională, la catafalcul lui Mircea Lucescu, unde a făcut un anunț direct legat de unul dintre cele mai importante proiecte sportive din România: viitorul stadion Dinamo ar urma să poarte numele marelui antrenor.

Cătălin Predoiu, Ministrul de Interne al României a venit la Arena Națională pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. El a anunțat că noul stadion al lui Dinamo București se va numi Stadionul Dinamo ‘Mircea Lucescu’.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga familie a MAI, eu personal şi toată conducerea clubului Dinamo, ne exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în întreaga lume. În semn de respect pentru aceste lucruri minunate pe care le-a adus în fotbalul românesc, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo – Mircea Lucescu»”, a declarat Cătălin Predoiu, prezent la Arena Naţională alături de secretarul de stat, Bogdan Despescu.

Anunțul apare într-un moment în care proiectul noului stadion Dinamo este deja în derulare. Lucrările de demolare au început pe 20 ianuarie, iar în ultimele zile a fost demontată instalația de nocturnă.

Fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir, şi antrenorul echipei CFR Cluj, Daniel Pancu, s-au aflat printre cei care i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, joi, la Arena Naţională.

Citește și
Sport

Lumea fotbalului, val de omagii după moartea lui Mircea Lucescu!

Sport

Starea lui Mircea Lucescu rămâne critică!

Sport

Joma devine sponsorul tehnic al Cluj Running Festival și Brașov Running Festival…

Sport

O comisie specială de medici analizează „conduita terapeutică imediată” în cazul lui…

