Stadionul Dinamo se va numi Stadionul Mircea Lucescu

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost prezent la Arena Națională, la catafalcul lui Mircea Lucescu, unde a făcut un anunț direct legat de unul dintre cele mai importante proiecte sportive din România: viitorul stadion Dinamo ar urma să poarte numele marelui antrenor.

„Ministerul Afacerilor Interne, precum şi Clubul Dinamo Bucureşti, întreaga familie a MAI, eu personal şi toată conducerea clubului Dinamo, ne exprimăm respectul pentru omul, profesionistul desăvârşit şi patriotul Mircea Lucescu, precum şi regretul profund pentru plecarea prematură a dumnealui din această lume. Marele Mircea Lucescu a revoluţionat fotbalul românesc şi a devenit o valoare naţională recunoscută în întreaga lume. În semn de respect pentru aceste lucruri minunate pe care le-a adus în fotbalul românesc, am decis iniţierea procedurilor legale pentru a numi viitorul stadion «Dinamo – Mircea Lucescu»”, a declarat Cătălin Predoiu, prezent la Arena Naţională alături de secretarul de stat, Bogdan Despescu.

Anunțul apare într-un moment în care proiectul noului stadion Dinamo este deja în derulare. Lucrările de demolare au început pe 20 ianuarie, iar în ultimele zile a fost demontată instalația de nocturnă.

Fostul preşedinte al LPF, Dumitru Dragomir, şi antrenorul echipei CFR Cluj, Daniel Pancu, s-au aflat printre cei care i-au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu, joi, la Arena Naţională.