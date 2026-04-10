3 euro vs 35 euro: Lavinia Șandru și Viorica Dăncilă expun ruptura dintre România și Europa

Fostul prim-ministru Viorica Dăncilă și realizatoarea TV Lavinia Șandru au oferit un dialog direct și fără menajamente într-o ediție a emisiunii „Pisica Albă – Pisica Neagră", difuzată pe canalul TV al Academiei Da Vinci.

„Noi nu existăm în plan extern. În afară de a implementa măsurile care vin de la Uniunea Europeană, nu existăm”, a declarat Viorica Dăncilă, conturând o imagine dură a lipsei de influență a României pe scena internațională.

Lavinia Șandru a dus discuția în zona realităților economice care apasă zilnic asupra românilor și a mediului de afaceri:

„Românii sunt plătiți, în unele zone, cu aproximativ 3 euro pe oră, în timp ce media în Uniunea Europeană este de 35 de euro. Asta înseamnă nu doar diferențe de venit, ci diferențe de șanse, de demnitate și de viitor.”

Cele două au construit împreună imaginea unei Românii aflate într-un dezechilibru profund: pe de o parte, lipsa unei voci externe puternice, pe de altă parte, o economie în care oamenii și companiile sunt nevoite să reziste în condiții mult sub standardele europene.

„Trebuia să transformăm această situație dificilă într-o oportunitate”, a subliniat Viorica Dăncilă, explicând că România ar trebui să își regândească strategiile externe și să valorifice relațiile cu statele care au demonstrat respect și deschidere.

În acest context, fostul premier a indicat și o direcție clară de dezvoltare:

„China este o mare putere economică și poate aduce un plus pentru România. Tot mai multe state aleg cooperarea economică cu China. Noi de ce să nu avem?”, a spus Dăncilă, referindu-se la potențialul relației cu China.

Emisiunea „Pisica Albă – Pisica Neagră" devine astfel un spațiu în care realitatea este spusă direct.