Avalanșă de concedieri la Renault!

Producătorul auto francez Renault renunță la 15%-20% din forţa sa de muncă din domeniul ingineriei, în următorii doi ani, a transmis un purtător de cuvânt, în încercarea de a deveni mai flexibil în contextul concurenţei din partea rivalilor low-cost din China. Asta înseamnă 2.400 de disponibilizări.

Compania Renault concediază aproximativ 15%-20% angajați la nivel global. Decizia producătorului auto francez face parte dintr-un plan de economii denumit „Arrow” și prevede o reducere a personalului din departamentele de resurse umane, finanţe şi marketing.

Vor fi concediaţi 2.400 de angajaţi, forţa de muncă din domeniul ingineriei auto fiind de aproximativ 11.000 – 12.000 de persoane. Anul trecut, Renault avea 100.541 de angajaţi.

Renault, dar şi alţi producători auto tradiţionali se confruntă cu concurenţa din partea mărcilor chineze care intră pe cele mai importante pieţe ale sale. Companiile chineze sunt cunoscute pentru costurile scăzute şi perioade mai scurte pentru dezvoltare, care lovesc în giganții auto mondiali.

Directorul general al Renault, Francois Provost, a declarat că firma ar trebui să copieze metodele mărcilor chineze. Iar perioada pentru dezvoltarea noului Twingo a fost redusă la 21 de luni, în urma unui parteneriat cu inginerii chinezi la centrul său de cercetare-dezvoltare din China.