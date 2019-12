Singurul viceprimar liberal din Capitală, Dan Cristian Popescu, intră în cursa pentru Primăria Sectorului 2

Domnule viceprimar, Dan Cristian Popescu, v-ați anunțat candidatura la Primăria Sectorului 2, la alegerile locale din vara anului 2020.

Este adevărat! La nivelul PNL București, a existat un calendar privind depunerea candidaturilor pentru funcțiile de primar de sector. De altfel, toți liberalii care au dorit să candideze la una dintre funcțiile respective și-au depus intenția de a candida. La fiecare sector, au fost depuse trei-patru variante de intenție și urmează, la începutul anului viitor, să se aleagă numele persoanelor care vor candida la cele șase primării de sector. Excepția a fost reprezentată de sectorul 2, unde am fost singurul care și-a anunțat intenția de a candida și s-a luat, deja, decizia în cadrul Filialei PNL Sector 2, ca eu să fiu candidatul PNL la Primăria Sectorului 2. De altfel, cum am fost singurul înscris în această cursă, era previzibil ca Biroul Politic al PNL Sector 2 să decidă nominalizarea mea pentru candidatura la această funcție. Evident, decizia finală se va lua în Biroul Național al PNL și, din câte am înțeles, se vor face câteva sondaje în tot Bucureștiul pentru a se testa notorietatea și intenția de vot, pentru fiecare dintre cei înscriși în cursă.

Până pe 20 februarie, va fi anunțată lista candidaților liberali, la primăriile de sector. Dacă pentru Primăria Sectorului 2, situația este clară, sunt convins că PNL va anunța la toate celelalte sectoare candidați credibili, puternici, care pot câștiga primăriile de sector.

Personal, pot spune că am început precampania și sunt în linie dreaptă pentru alegerile locale.

Care au fost, domnule viceprimar, Dan Cristian Popescu, motivele care au stat la baza acestei decizii?

După cum se știe, am candidat și la alegerile locale din 2016. Valul de simpatie de atunci, pro-PSD, a dus la câștigarea de către pesediști a Primăriei Capitalei, a tuturor primăriilor de sector, dar și a alegerilor parlamentare. La nivelul Bucureștiului, am obținut un scor foarte bun la sectorul 2, ceea ce a condus la un caz unic la nivelul Capitalei. PNL sector 2 are mai mulți consilieri decât PSD. Am profitat de acest lucru pentru a câștiga alegerile pentru funcția de viceprimar al Sectorului 2. Nu vă ascund faptul că, inițial, am dorit să facem o alianță cu cei de la USR, oferindu-le lor poziția de viceprimar. Nu mi-am dorit să fiu viceprimar, dar mi-am dorit ca acest post să nu ajungă la Alianța PSD-ALDE și, spre suprinderea mea, cei de la USR au refuzat nu numai această funcție, dar și să ne susțină în demersul nostru anti-PSD, lăsând, practic, PSD și ALDE să obțină majoritatea în Consiliul Local al Primăriei Sectorului 2.

Cei de la USR au spus că ei nu vor nicio funcție. Surprinzător pentru un partid care a fost ales de bucureștenii din sectorul 2, pentru a le apăra interesele în Consiliul Local, nu pentru a spune „Nu!” la orice proiect, fie el bun sau mai puțin bun.

Dar, ca o paranteză, s-a văzut clar cât respectă USR cetățenii și în cazul refuzului de a intra la guvernare alături de PNL, într-o perioadă extrem de dificilă pentru România.

Revenind, în condițiile în care USR a refuzat să accepte postul de viceprimar al sectorului 2, am intrat într-o bătălie ce părea inițial pierdută, dar era de datoria mea să mă implic și am câștigat poziția de viceprimar. Am reușit acest lucru datorită poziției duplicitare a PSD, care promisese multor persoane această funcție. Unul dintre partidele care a votat pentru mine avea chiar un protocol scris cu PSD în care social-democrații se obligau să îi ofere candidatului acestui partid funcția de viceprimar. Am reușit să obțin, împotriva șanselor matematice, funcția de viceprimar al sectorului 2. Am fost, de altfel, singurul viceprimar din București care nu am fost agreat de fosta alianța de guvernare PSD-ALDE, cea care a condus, dictatorial, statul român și a încercat să folosească instituțiile acestuia în propriul interes. Am fost viceprimar în vremuri tulburi, poate de unii deja uitate, pentru politica din București și nu numai.

„Consilierii PSD și ALDE au încercat să-mi invalideze mandatul de viceprimar”

Vorbim de o funcție de viceprimar puternic contestată, de-a lungul anilor, de consilierii PSD și ALDE. Cât de mare a fost miza obținerii poziției de viceprimar pentru PSD și ALDE?

Miza a fost uriașă. Consilierii PSDși ALDE au încercat să-mi invalideze mandatul de viceprimar, am avut plângeri la Agenția Națională de Integritate, la Prefectura Capitalei, au încercat prin toate mijloacele să scape de mine, mai întâi pe căi juridice, iar apoi au încercat să strângă o majoritate de două treimi în rândul consilierilor locali pentru a mă schimba din funcție.

Au avut negocieri intense și cu cei de la USR iar, la un moment dat, chiar au vrut să strângă semnături în acest sens. Nu au reușit pentru că este, practic, imposibil să strângi semnăturile a două treimi dintre consilieri, în condițiile în care în Consiliul Local al Sectorului 2 există foarte multe partide.

Care au fost, domnule viceprimar, cele mai importante proiecte marca Dan Cristian Popescu, în sectorul 2 al Capitalei?

Am profitat de poziția de viceprimar pentru a putea impune niște proiecte și voi începe cu cel privind transparența totală. Am propus și s-a votat în Consiliul Local ca toate contractele și toate plățile făcute de Primăria Sectorului 2 să fie publice pe site-ul Primăriei. A fost un scandal uriaș, au încercat să-l blocheze, au spus că este ilegal, dar, până la urmă, au fost nevoiți să-l implementeze. Cu toate că nici astăzi acest proiect nu este respectat sută la sută, existând încă instituții din Primărie care nu-și publică datele financiare dar putem vorbi, totuși, de un început. Am reușit, de asemenea, să propun și să fie votate o serie de proiecte legislative locale. Am avut câteva domenii în coordonare dar, știți foarte bine, pârghiile unui viceprimar sunt limitate. Nu ai niciun fel de atribuții pe zona financiară, pe organigramă, este foarte greu să îți impui un mod de lucru eficient, poate doar prin intermediul unor decizii de Consiliu Local, care pot fi mai mult sau mai puțin respectate.

Din păcate, există nu puține hotărâri de Consiliu votate, dar nerespectate. Am propus, spre exemplu, ca fiecare stradă să fie spălată o dată pe lună prin mutarea mașinilor de pe o parte și să ai în permanență o rigolă liberă pentru ca strada să poată fi spălată mecanizat. Un alt exemplu vizează accesul cetățenilor și al copiilor în curțile școlilor, în weekend și în vacanțe. Nu se respectă nici această hotărâre a Consiliului Local. Puține școli lasă copiii să se joace în curțile școlilor, în weekend și vacanțe.

Pe de altă parte, au fost și hotărâri de Consiliu Local care s-au aplicat și au îmbunătățit viața locuitorilor sectorului 2. Am propus să fie instalate, la toate sediile noastre și la toate sediile școlilor, parcări pentru biciclete, pentru a stimula mersul pe biciclete.

„Taxa zero la gunoi – o promisiune onorată, din campania electorală din 2016”

Taxa zero la gunoi este o altă promisiune a candidatului PNL, Dan Cristian Popescu, la alegerile locale din 2016, implementată ulterior de viceprimarul Popescu.

Au fost, este adevărat, câteva inițiative privind o mai bună activitate de salubritate, pentru că principala problemă a acestui sector este curățenia. Am încercat să aplic legislația în vigoare și să implementez lucruri care sunt foarte eficiente în alte țări. Din păcate, neavând atribuții pe partea executivă dar nici pe cea privind activitatea poliției locale, a fost extrem de greu să le realizăm. Lucrurile încă nu merg bine în domeniul salubrizării, dar sunt convins că, după alegerile din 2020, acestea vor intra într-o normalitatea dorită de toți locuitorii sectorului 2.

Am satisfacția că am putut să introduc taxa zero la gunoi, măsură pe care am promis-o în campania electorală din 2016 și, din poziția de viceprimar, am reușit să fac posibil ca toți cetățenii sectorului 2 să plătesc 0,99 lei (prefectura București nu a permis ca taxa să fie zero!) pe an, pentru fiecare persoană din sectorul 2 care colectează selectiv. Tot ce le cerem este să fie buni cetățeni și să respecte legea privind colectarea selectivă a gunoiului în sector.M-am opus ca subvenția la gunoi să fie doar o decizie electorală, așa cum este, spre exemplu, în sectorul 3. Orice cetățean corect trebuie să colecteze selectiv gunoiul, nu să-l arunce la colțul străzii sau să-l arunce, amestecat, fără un minim de efort, pe ghenă sau la containerele de gunoi.

„14 unități de învățământ din sector –renovate integral”

Cât de important este, domnule Dan Cristian Popescu, domeniul educației, pentru un profesor de matematică ajuns viceprimar al sectorului 2?

Partea de educație reprezintă o prioritate pentru mine, părinții mei fiind profesori, eu sunt profesor de matematică. Am făcut eforturi mari în Consiliul Local pentru a ajunge astăzi să avem 14 unități de învățământ renovate integral, lucrări de calitate spre deosebire de cele care se fac la reabilitarea termică, de care nu sunt deloc mulțumit. Este un domeniu în care vreau să schimb radical modul de lucru și vreau să fac exact ceea ce s-a făcut în cazul renovării școlilor. Lucrările de calitate sunt obligatorii. Mai mult, nu ne permitem să lucrăm scump și prost.

Locuitorii sectorului 2 merită lucrări de calitate. De altfel, am demarat și programul de schimbare a lifturilor din sectorul 2. Este în faza de evaluare și are la bază un proiect de lege propus de mine în Parlament. Este un lucru obligatoriu pentru că marea majoritate a lifturilor din sectorul 2 au depășit durata de utilizare normală.

Revenind la întrebarea dumneavoastră privind educația, putem vorbi de Academia Copiilor, cel mai mare proiect educațional din România, un proiect pe care l-am susținut foarte mult. De altfel, copiii sunt foarte mulțumiți. Avem peste 37.000 de copii înscriși, care fac până la două cursuri săptămânal. De asemenea, tot în zona educației, am inițiat redeschiderea Centrului Pantelimon care fusese închis de domnul primar Toader, imediat după alegeri, în contextul în care au fost identificate grave nereguli. Sume uriașe fraudate, care au rezultat în urma unui raport de audit foarte complicat. Rezultate, cu gilimelele de rigoare, ale mandatelor Onțanu. S-a redeschis acest Centru, pe baze legale, și avem astăzi 50 de grupe de copii care fac acolo cursuri gratuite, plătite de Primăria Sectorului 2. Am demarat, de altfel, și cursuri pentru seniori, pentru vârstnici.

Miza înființării unor companii municipale, marca Gabriela Firea, a fost destul de mare și la Primăria Sectorului 2. Primarul Toader a avut mai multe încercări în această direcție. De ce v-ați opus, în mod repetat, acestei inițiative?

În Consiliul Local al Sectorului 2, am putut bloca anumite proiecte cu care nu eram de acord și sunt foarte mulțumit că, la nivelul sectorului 2, nu s-a înființat o companie municipală de anvergura celor înființate în Capitală, de Gabriela Firea. Domnul primar Toader a propus înființarea unei asemenea companii, dar noi am respins, cred că de opt ori, această intenție. Din punctul meu de vedere, Primăria nu trebuie să facă firme, ci să garanteze servicii publice. Persoanele fizice, investitorii, trebuie să înființeze companii, care au ca singur scop profitul. Primăria are alte scopuri și nu trebuie să confunde profitul cu serviciile publice. Este o contradicție în termeni.

Din păcate, stânga politică socialistă, spre comunistă, aplicată astăzi în București la Primăria Capitalei, dar și în alte sectoare, a dus la înființarea unor companii mamut care sunt, până la urmă, toate falimentare.

Care este cea mai mare nemulțumire a viceprimarului Dan Cristian Popescu în acești trei ani și jumătate?

Din păcate, ne confruntăm cu o serie de lucruri care nu țin nici măcar de Primăria Sectorului 2. Țin de Primăria Capitalei și mă refer aici la regulamentatele pentru parcări și traficul. Lucrurile acestea sunt abordate într-o manieră populistă la Primăria Capitalei și din această cauză toți suferim. Ne confruntăm, totodată, cu lipsa căldurii și a apei calde la nivelul Bucureștiului, generată de lipsa investițiilor pe care trebuia să le facă Primăria Capitalei. Banii au fost tocați pe orice altceva, pe concerte, pomeni electorale, mai puțin pe ce trebuia. Să nu mai vorbesc de companiile municipale, cu mii de oameni angajați din Voluntari, care nu fac efectiv nimic,tranzitând doar sume uriașe de la Primăria Capitalei către diferite firme private, eludând licitațiile și nerespectând legea.

„Sunt nemulțumit de activitatea Poliției Locale Sector 2”

Cum apreciați, domnule Dan Cristian Popescu, activitatea Poliției Locale, la nivelul sectorului 2?

De trei ani de zile mă lupt pentru a muta polițiștii locali din sectorul 2, din birouri, în stradă. Când am ajuns la Primăria Sectorului 2, am aflat cu stupoare că jumătate dintre polițiștii locali stăteau, într-o formulă sau alta, în birouri. Ceea ce nu este normal. Din punctul meu de vedere, 99% dintre polițiștii locali trebuie să fie în stradă. Am reușit, după trei ani de zile, să mut, printr-un proiect de consiliu ce viza schimbarea organigramei Poliției Locale, 56 de polițiști locali, în stradă. Încă este puțin, dar este un pas în direcția ordinii și liniștii publice. Dacă aveam mai multe pârghii, vă garantez că astăzi, în stradă, erau mult mai mulți polițiști locali. Am reușit, totodată, să majorez, în limita legală, evident, amenzile pentru aruncarea ilegală a gunoiului în sector. Trebuie introdusă ordinea și disciplina în acest sector.

Un alt proiect vizează prezența poliției locale la orele de vârf, 8 și 12, în fața școlilor, pentru că elevii trebuie să fie în siguranță când vin și pleacă de la școală. Este un proiect la care țin foarte mult și care a fost apreciat foarte mult de părinți.

“Informatizare totală la taxele locale, zece parcuri, refăcute de la zero”

Ce domenii aveți în coordonare, la nivelul Primăriei Sectorului 2?

Răspund de taxele locale, acolo unde un proiect pe care l-am introdus de doi ani vizează informatizarea totală a acestui departament. Dacă îți faci cont la Primăria Sectorului 2, la taxe locale, poți face orice operațiune online. Nu trebuie să mai stai lacoadă. Singura excepție vizează cazurile în care o mașină este radiată pentru că aici este nevoie de o ștampilă, iar persoana în cauză trebuie să fie prezentă la ghișeu. Am introdus, de altfel, programarea online pentru toți locuitorii sectorului 2, astfel că poate fi ales un interval orar de 15 minute în care poți veni la o casă specială și eviți orice fel de coadă. Pentru a ușura viața locuitorilor din sector, am inițiat parteneriat cu Camera Notarilor și cu Camera Executorilor pentru ca aceștia să-și poată lua „fiscalul” din baza noastră de date. Am demarat construcția unui sediu nou pentru „taxe locale”, în condițiile în care astăzi funcționează în foarte multe sedii mici, iar locuitorii sectorului sunt mai mereu pe drumuri. Am găsit o piață care nu mai era folosită și am decis să o convertim într-un sediu modern pentru taxe locale, cu zone de așteptare decente, cu condiții mult mai bune pentru cei care vor să rezolve problemele într-un mod decent.

Am, de asemenea, în coordonare, Administrația Domeniului Public Sector 2. Trebuie să înțelegem că această coordonare nu este totală, viceprimarul fiind subordonat primarului de sector, inclusiv pe partea financiară. La ADP Sector 2, am introdus aceleași principii de muncă, de calitate, și avem deja peste zece parcuri făcute altfel, la standarde moderne, iar oamenii văd aceste lucruri și sunt foarte mulțumiți. Sunt parcuri făcute de la zero într-un alt mod. Nu am mai exagerat cu florile, pentru că am resuscitat niște sere pe care Primăria le avea, unde se plăteau chirii foarte mari. Am reușit, după trei ani, să cumpărăm acel teren pentru că fusese retrocedat. Aceste sere ne ajută, practic, să nu mai cumpărăm celebrele panseluțe din era Onțanu.

Parcul Obor, Parcul Ozon de la Gara de Est, Parcul Cinema Floreasca. Parcul Cosmos, Parcul de pe Amiral Murgescu, unde am și propus un nume, și anume, Ion Pârcălab, Săgeata Carpaților, fostul mare fotbalist din sectorul 2, Parcul Tolbuhin (și aici am avut o inițiativă care este nerezolvată, cerând schimbarea numelui acestui parc, în condițiile în care Tolbuhin a fost comandantul armatei sovietice care a ocupat România și nu cred că este normal să avem un astfel de nume de parc în sectorul 2.) Am făcut, în acest sens, o dezbatere publică și am propus Primăriei Capitalei trei nume alternative. Din păcate, de trei ani nu am primit niciun răspuns din partea doamnei Firea. Vreau să fie clar: nu am nimic cu poporul rus care îmi este un popor drag. Unul dintre numele propuse este Alexandr Soljenițin, un disident rus, tocmai pentru a se înțelege că nu este un demers împotriva poporului rus, ci doar împotriva unor comuniști care au făcut rău țării noastre.

„Ușa biroului meu este deschisă pentru cetățeni”

Cum a interacționat viceprimarul Dan Cristian Popescu, în acești trei ani și jumătate, cu locuitorii sectorului 2 și mă refer aici la audiențe, întâlniri cu cetățenii etc?

Să știți că, în 99% din cazuri, am ținut eu audiențele, deși programul meu este extrem de încărcat. Am preferat, în multe cazuri, să amân audiențele, decât să le țină altcineva. Am primit în audiențe oficiale peste 1.000 de persoane. Ușa biroului meu este mereu deschisă și primesc în fiecare zi multe persoane, fiecare cu problema sa. Unele probleme pot fi rezolvate, altele nu, dar în toate cazurile oamenii sunt informați în detaliu asupra problemei cu care se confruntă. Unele nu țin de competența noastră și, în consecință, sunt sfătuiți unde să se ducă și ce demersuri să facă.Am fost, de altfel, prezent în mijlocul multor asociații de proprietari care au avut ședințe și care mi-au ridicat probleme care trebuiau rezolvate. Fie că era vorba de o stradă care nu era asfaltată, fie că era un copac netoaletat care le punea în pericol siguranță, fie că au fost aspecte legate de reabilitare, m-am implicat personal pentru a pune presiune pe cei din Primărie care aveau competențe în acest sens.

Acest mandat de viceprimar mă ajută foarte mult în perspectiva obținerii unui mandat de primar pe care mi-l doresc extrem de competitiv. Lucrurile îmi sunt astăzi mult mai clare decât îmi erau în 2016. Sunt oameni competenți în cadrul Primăriei Sectorului 2, dar și alții care ar trebui să fie reașezați în alte departamente și compartimente din cadrul Primăriei. Managementul resurselor umane nu este cel mai bun.

„Relația cu primarul Toader – diferențe de opinie și viziune pe marginea Sectorului 2”

Cum caracterizați relația cu primarul Mugurel Toader?

Avem o serie de diferențe de opinie și viziune asupra Sectorului 2 și am avut destule neînțelegeri pe această temă. Am căutat să mențin o relație civilizată. Lucrăm, totuși, în aceeași Primărie, de trei ani și jumătate. Au fost, de asemenea, evenimente la care, prin natura funcției, am participat împreună. Cred că, în plan uman, relația a fost cea normală. În plan politic și doctrinar, diferențele au fost vizibile, în contextul în care am blocat, împreună cu consilierii PNL, foarte multe proiecte inițiate și susținute de dânsul. Au fost și proiecte bune pe care le-am susținut, și viceversa.

Cum va arăta mandatul viceprimarului Popescu până la alegerile locale din vara viitoare? Se pare că PMP și-a anunțat candidatul: Mihail Neamțu. Cât de acerbă credeți că va fi lupta electorală?

Eu cred că, în această cursă, ar trebui să se înscrie cât mai mulți candidați, pentru ca locuitorii sectorului 2 să îl poată alege pe cel mai bun. Voi continua, cu pârghiile limitate pe care le am, să încerc să le fac cât mai bună viața locuitorilor din sectorul 2. Îmi voi centra activitatea pe zona de educație deoarece eu consider că educația este cheia dezvoltării durabile a acestei țări, până la urmă, investiția care va conta cel mai mult pentru viitor. Dacă România va fi o țară educată, în sectorul 2 vom avea o comunitate educată, lucrurile vor fi mai bune pentru noi toți.

Suntem în pragul Sărbătorilor de Crăciun. Ce mesaj dați locuitorilor sectorului 2?

Le urez sărbători fericite, liniște și sănătate, care este cea mai importantă. I-aș ruga să fie atenți la lucrurile care se vor întâmpla în viitor pentru că, începând din mai, România a intrat pe o traiectorie de schimbare, o schimbare în bine, depinde, însă, ca fiecare cetățean să înțeleagă și să susțină acest trend de schimbare care este, până la urmă, o fereastră de oportunitate pe care, ca țară, nu avem voie să o ratăm.Păstrând proporțiile, situația este similară cu ceea ce s-a întâmplat în 1990 când, într-un fel, s-a fructificat, doar parțial, șansa uriașă pe care am avut-o ca țară. Și nu fac altceva decât să privesc către state cu o situație similară sau chiar mai rea ca a noastră, înainte de 1989, și vă spun, cu regret, că se putea face mult mai mult.

Ține doar de noi să continuăm transformarea în bine a României. Avem șansa uriașă de a transforma această țară într-una normală așa cum, sunt convins, ne dorim fiecare dintre noi.Pe de altă parte, sunt convins că valul de bune intenții ale populației ne va duce în această zonă. Astăzi, guvernarea și populația își doresc aceleași lucruri, ceea ce nu s-a mai întâmplat de mulți ani.