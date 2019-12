Iohannis pune tunurile pe Băsescu „Petrov”

Parlamentul European a dezbătut, luni la Strasbourg, o rezoluție pentru comemorarea a 30 de ani de la Revoluția română din decembrie 1989. Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, la dezbatere, că românii au decis în 1989 să spună un „nu” hotărât comunismului, cu sacrificiul vieții lor și au revenit în familia europeană. Băsescu a mai spus că România este acum în NATO, în UE, acolo unde îi e locul.

Intervențiile fostului șef al statului ar fi fost pe placul lui Klaus Iohannis, spun surse de la Cotroceni. „Petrov s-a trezit putin si el, a avut o strafulgerare. Initiativa a fost buna”, a zis Iohannis intr-o discutie informala. Totusi, Iohannis crede ca dupa al doilea mandat de presedinte, Traian Basescu „mai bine ar fi plecat pe mare”.

Fostul președinte Traian Băsescu a pierdut în primă instanță procesul cu CNSAS, judecătorii Curții de Apel București stabilind că el a fost colaborator al Securității ca poliție politică. Băsescu poate ataca decizia, aceasta nefiind definitivă.

Traian Băsescu a declarat că va ataca decizia instanței, la Înalta Curte de Casație și Justiție. „Nu mă apuc să dau cu pietre în judecător. Îmi pare rău că după ce am condamnat comunismul, am deschis arhivele Securității, vine acest verdict. Nu am ce să-mi reproșez. Astea erau vremurile pe care le-am trăit. E ușor de dat ceasul înapoi 45 de ani, dar viața merge înainte. Va trebui să fiu mai clar în declarațiile de la ICCJ”, a spus fostul președinte, la Realitatea TV.

CNSAS a cerut instanței să constate faptul că fostul președinte a colaborat cu Securitatea. În dosarul depus de CNSAS la instanță, prin care cere să se constate calitatea lui Traian Băsescu de colaborator al Securității, ar exista două note informative olografe, semnate cu numele de cod „Petrov”, și un document pe microfilm trimis de SRI la CNSAS în aprilie 2019.