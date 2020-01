Autoturism, lovit de tren la Arad. O femeie a murit!

O femeie în vârstă de 47 de ani, din municipiul Râmnicu Sărat a fost lovită mortal, vineri, de o garnitură de tren Regio, care circula pe ruta Ghimeş- Buzău.

Potrivit agentului şef adjunct, Amalia Călugăru de la Biroul de presă al IPJ Buzău, din declaraţiile mecanicului de tren rezultă că acesta a văzut femeia, dar nu a mai avut timp să evite accidentul.

„La faţa locului s-a deplasat echipa de cercetare, din primele verificări stabilindu-se că victima era o râmniceancă în vârstă de 47 de ani. În cauză s-a întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor aspectelor cauzei”, a declarat pentru Agerpres Amalia Călugăru.

Autoturism lovit de tren în Aradul Nou

La locul accidentului s-a deplasat Detașamentul de Pompieri Arad cu o autospecială pentru descarcerare, o autospecială SMURD și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Arad. Trenul care a lovit autoturismul este Regio 16171 care circulă pe ruta Arad – Sânnicolau Mare. Calea ferată este blocată de autovehicul.

Persoana rămasă încarcerată în autoturism este decedată. Este vorba despre un bărbat. Acesta se afla la volanul autoturismului în momentul accidentului. Șoferul se deplasa cu mașina, potrivit IPJ Arad, pe un drum tehnologic (neîncadrat în categoria drumurilor publice), și în timp ce traversa calea ferată fără să se asigure, la intersecția căii ferate Arad – Sânnicolau Mare), a fost acroșat de trenul IR 16171, care se deplasa în direcția Periam. „În urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto, o persoană de sex feminin din autoturism fiind transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale”, au precizat reprezentanții IPJ Arad.

Cei 23 de pasageri care se aflau în tren vor fi preluați de două microbuze – unul de 16 + 1 locuri și un altul de 8 + 1 locuri – pentru transport călători. Cele două microbuze aparțin Detașamentului de Pompieri Arad.

Potrivit ISU Arad, cele două microbuze vor transporta pasagerii astfel: cei care se deplasau la Timișoara vor fi transportați în Gara CFR Arad, iar cei care mergeau la Sânpetru German vor fi transportați în localitatea de domiciliu. Microbuzul 16 plus 1 de la Detașamentul Arad se deplasează în localitățile Zădăreni și Bodrogul Nou cu 16 pasageri, iar microbuzul 8 plus 1 de la Detașamentul Arad se deplasează în Arad cu șase călători.

Bărbatul decedat în urma accidentului avea 34 de ani și era din Zăbrani. Pasagera rănită ușor are 17 ani și este din Felnac, iar mecanicul de tren are 27 de ani și este din Dieci.

Potrivit IPJ Arad, în cauză „a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetarea fiind efectuată de polițiștii din cadrul Serviciului Poliției Transporturi”.