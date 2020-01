Liberalii, creștere fulminantă în sondaje. PSD a scăzut la 18%!

Liberalii continuă să crească fulminant în preferinţele românilor. După ce au câştigat categoric alegerile europarlamentare şi cele prezidenţiale PNL pare că va câştiga detaşat şi alegerile parlamentare. Potrivit Barometrului Europa FM realizat de IMAS PNL are are 45% din intenţiile de vot pentru alegerile parlamentare, dublu faţă de acum un an, în timp ce PSD a scăzut 7 procente, la 18%.

Dacă ar fi acum alegeri parlamentare, 45% dintre cei care s-ar prezenta la vot ar pune ştampila pe liberali, potrivit unui sondaj realizat de IMAS pentru Europa FM.

Procentul PNL este dublu faţă de cel de acum un an. Studiul arată şi o scădere a intenţiei de vot pentru PSD, USR şi PLUS.

La începutul anului trecut, PNL se afla la 22% din intenţiile de vot ale românilor. O creştere semnificativă s-a înregistrat în noiembrie, când a ajuns la 39%, iar luna trecută a urcat la 45%.

Prin comparaţie, PSD a pornit anul trecut de la o intenţie de vot de 25% şi a coborât, la final de an, la 18 procente. USR încheie anul cum l-a început – în preajma a 11 procente, după ce în iulie urcase până la 21%.

Uniunea Salvaţi România a pierdut un procent în decembrie. Şi PLUS este în scădere faţă de noiembrie – de la 5 procente şi jumătate la 3 şi jumătate. Mici avantaje au acumulat luna trecută UDMR, PMP şi ALDE.

Dintre cei care au participat la sondaj, 20% nu ştiu cu cine vor vota sau nu s-ar prezenta la vot.

Sondajul IMAS, la comanda Europa FM, a fost realizat în perioada 4 – 18 decembrie 2019, pe un eşantion de 1011 persoane cu vârste de peste 18 ani. Eroarea de eşantionare este de ± 3,1%. Pentru realizarea acestui Barometru Europa FM s-a folosit metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Sistemul CATI reprezintă o metodă de colectare a datelor de sondaj pe baza unui chestionar standardizat aplicat prin telefon persoanelor selectate aleator prin procedura RDD (random digit dialing).