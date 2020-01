O prietenie caldă între chirurgi români și sud-africani a salvat mii de vieți

Astăzi s-a stins renumitul chirurg și cardiolog, profesor Vasile Cândea, președinte al Academiei Oamenilor de Știință din România (sursa foto: bzi.ro). Ne amintim cu recunoștință viața marelui cardiolog, dăruirea și priceperea sa, dar și frumoasa prietenie dintre chirurgii români și cei sud-africani care au salvat mii de vieți lucrând împreună, cu un scop comun.

Profesorul Vasile Cândea a lucrat îndeaproape cu chirurgul sud-african Marius Barnard, care a făcut parte din echipa ce a realizat primul transplant de inimă la nivel mondial. În acei ani au avut loc schimburi de experiență între echipe de cardiologi români și sud-africani care au operat la spitalul Groote Schuur din Cape Town și la București, sub îndrumarea doctorului Barnard.

Profesorul Cândea a vorbit cu căldură și admirație despre prietenul său sud-african într-un interviu: ”În 1982 am primit vizita lui Marius Barnard. A stat o lună la Spitalul Militar şi am operat împreună. Am învățat toţi de la el! Barnard înregistra video la spitalul din Cape Town toate intervenţiile chirurgicale, şi toţi bolnavii aveau acces la ele. El spunea că chirurgul nu trebuie să înveţe numai din succese ci şi din insuccese, şi să aibă curajul să nu dea vina pe altul. Întâi şi întâi trebuie să vadă dacă el a greşit cumva şi să se judece pe el însuşi. (…..) După modelul lui Marius Barnard am instalat o cameră video cu acces în oficiul doctorilor”, relata profesorul Vasile Cândea.

Începând cu 1976, repetatele vizite ale profesorului Marius Barnard de la Spitalul Groote Schuur din Cape Town au stimulat şi perfecţionat activitatea de chirurgie pe cord deschis, crescând diversitatea şi numărul operaţiilor de la 300 la 500 pe an. Mii de pacienți au beneficiat de colaborarea științifică dintre cele două țări, care a ridicat standardele chirurgiei cardiace din România.

Ambasada Republicii Africa de Sud transmite condoleanțe poporului român și regretă decesul acestui erou al medicinei. Sufletul său a plecat, dar faptele sale bune vor rămâne pentru totdeauna în memoria celor două popoare.