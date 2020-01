Corina Crețu, convinsă că nu se dorește realizarea Autostrăzii Moldova

Europarlamentarul Corina Crețu a declarat că în anii în care a fost comisar european a atras atenția asupra priorității reprezentate de autostrada Moldovei și asupra necesității de a utiliza banii europeni pentru infrastructură, dar singurul răspuns al celor de la București au fost atacurile.

„În primul rând eu cred că indiferent de Guvern, ar trebui să înceteze cu scuzele și cu pretextele pentru că românii au nevoie de lucruri concrete. Guvernul Ponta a făcut un lucru concret, a adoptat master planul de transport în anul 2015 și împreună cu Guvernul Ponta eu în calitate de comisar european am semnat din partea Comisiei Europene acest master plan care prevedea ca prioritate această autostradă a Moldovei. Acum am văzut că se vine cu ideea de a nu se face, de fapt s-a retras de pe public privat, noi în comisie nu eram confortabili cu ideea de a face această autostradă pe parteneriat public privat pentru că am considerat că este o prioritare, spuneau specialiștii noștri. Ca să terminăm cu această idee nu se dorește această autostradă.

Este inadmisibil după părerea mea, suntem în ultimele trei țări. Nu au făcut decât să mă jignească cinci ani de zile în loc să ofere experții, eu le-a pus la dispoziție și expertiza pe care am pus-o pe lângă faptul că banii sunt alocați deja României și așteaptă proiecte. Eu în iulie de când am plecat de la Comisia Europeană am semnat toate proiectele depuse” a susținut fostul comisar european.