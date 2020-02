Cătălin Ivan avertizează: ADN va lupta cu toată forța împotriva înscrierii Roșia Montană în Patrimoniul UNESCO!

Coordonatorul politic al ADN, Cătălin Ivan, anunță că formațiunea politică pe care o conduce va întreprinde toate demersurile legale posibile de a opri includerea în patrimoniul UNESCO a sitului de la Roșia Montană, decizia luată de Guvernul Orban fiind catalogată drept una menită să submineze economia națională în condițiile în care România va pierde orice posibilitate de a exploata în condiții avantajoase zăcămintele de metale prețioase de o valoare încă greu de estimat și care ar putea alimenta în mod direct bugetul național pentru construcția de autostrăzi, spitale sau școli.

„Am fost în Parlamentul European unul dintre cei mai înverșunați adversari ai proiectului de exploatare minieră al Gold Corporation, o afacere extrem de proastă a statului român și cu o soluție tehnică dezastruoasă pentru mediu. În schimb, a merge până la situația în care niciodată să nu mai putem, ca popor suveran, să ne exploatăm propriile resurse naturale pentru a ne spori bogăția, pentru a asigura prosperitatea noastră azi și a urmașilor noștri este echivalent cu o crimă comisă la adresa economiei noastre naționale și a fiecărui cetățean în parte. Când vom ieși din logica propagandistică odioasă, ca stat, și vom începe să ne comportăm cu adevărat ca un stat suveran, care are dreptul de a avea o economie națională puternică și care să își poată valorifica marile bogății din munții noștri și din Marea Neagră pentru a asigura binele fiecărui cetățean? Adevăratul faliment al statului român se vede azi, când pentru a satisface o așa-zisă presiune publică a unei așa-zise societăți civile și a unui așa-zis partid «al oamenilor noi», Ludovic Orban decide să ne fure șansa de a beneficia de pe urma bogățiilor de la Roșia Montantă și, deci, de a ne fura șansa la dezvoltare cu banii noștri. Interesul actualei clase politice, indiferent de partid, ghidonată de interese obscure din exterior, este acela de a ne îndatora tot mai mult, de a readuce FMI-ul în România și de a rămâne la statutul de colonie spoliată, de piață de desfacere pentru șmecherii lumii“.

Coordonatorul politic al ADN mai atrage atenția că decizia Guvernului României de a relua procesul de înscriere a sitului de la Roșia Montană în patrimoniul UNESCO azi, când suntem în litigiu cu Gold Corporation, va oferi muniție suplimentară avocaților părții adverse și va duce aproape inevitabil la pierderea procesului cu o miză financiară de 4 miliarde de dolari. Deja statul român a achitat fraților Micula, tot într-un proces deschis împotriva României, 400 de milioane de euro și riscă să mai plătească într-un alt proces alte 2,5 miliarde de euro.

„Trebuie să vină un moment în care românii să înțeleagă că sub perdele groase de fum și sub o propagandă bine plătită din afara țării, are loc spolierea pas cu pas a economiei noastre naționale și că toate măsurile luate, cum e și cea prezentă, duc la slăbirea economiei noastre naționale și la îndatorarea noastră ca țară până la faliment, moment în care vom fi preluați cu totul de corporațiile unor state puternice. Să nu ajungem în situația în care ne vom trezi însă prea târziu!“, încheie Cătălin Ivan.