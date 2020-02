PSD și PRO România îl vor premier pe Remus Pricopie

Marcel Ciolacu (PSD) și Victor Ponta (PRO România) au decis să-l susțină pe Remus Pricopie pentru funcția de premier.

„Azi am reușit să îndepărtăm guvernul Orban cu un scor impresionant. Am avut o discuție cu Ponta și am decis să mergem împreună cu o nominalizare la Cotroceni în persoana lui Remus Pricopie. Este rectorul SNPA, un pro-european și pro-american convins. A fost ministru al Educației în guvernul Ponta și a fost un ministru foarte bun.”, a spus Marcel Ciolacu.

Cine este Remus Pricopie?

Remus Pricopie a fost ministrul educației naționale, în perioada decembrie 2012 – decembrie 2014. Activitatea sa în cadrul ministerului a început în anul 1996, timp în care a ocupat mai multe funcții: purtător de cuvânt, secretar general, secretar de stat pentru învățământ superior, relații internaționale și pregătirea personalului didactic. Domnul Remus Pricopie este profesor de comunicare publică la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București (SNSPA). În primăvara anului 2012 a fost ales rector al SNSPA.

Profesorul Pricopie deține titlul de doctor în Științe Politice și este absolvent al programului Fulbright New Century Scholars. Deține o bogată experiență internațională dobândită cu precădere în Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.