Concurs de robotică și soluții inovatoare, FIRST LEGO League, sezonul CITY SHAPER la Universitatea Politehnica din București

Devenit deja un eveniment de tradiție, Concursul Național de Robotică și Soluții Inovatoare, FIRST LEGO League, parte dintr-un program educațional dedicat copiilor și tinerilor (9 – 16 ani) va deschide porțile celei de-a patra ediții prin organizarea etapei regionale la Universitatea POLITEHNICA din București , mâine, 15 februarie , ora 10:00, clădirea rectoratului UPB.

Denumit generic CITY SHAPER, sezonul de anul acesta al FIRST LEGO League este organizat de către Asociația pentru educație STEM creativă (CRESTEM) în parteneriat cu Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității POLITEHNICA din București le propune tinerilor participanți o nouă provocare : “Să construim o lume mai bună, împreună!”

Astfel, în perioada 15-16 februarie 2020, etapa regională a programului educațional de robotică și soluții inovatoare FIRST® LEGO® League Romania va aduna la start 36 echipe din București, Constanța. Craiova, Eforie Sud, Mioveni, Slatina, Slobozia, Târgoviște și Voluntari. Jumătate dintre echipe vor participa sâmbătă, 15.02.2020, iar restul echipelor vor concura duminică, 16.02.2020. 12 dintre echipele participante se vor califica la etapa națională de la București din 15 martie 2020, unde vor concura alături de alte 12 echipe calificate de la regionalele Iași, Cluj-Napoca și Brașov.

CITY SHAPER, al patrulea sezon al FIRST LEGO League Romania, reunește 78 de echipe (9 – 16 ani, max. 10 membri) din 31 de orașe. Potrivit organizatorilor “pe parcursul perioadei de pregătire, peste 650 de elevi au încercat să găsească soluții pentru modelarea un viitor mai bun pentru fiecare, prin reproiectarea orașelor în care trăiam, muncim și ne distrăm! Oare echipele participante au reușit să lucreze împreună și să își folosească imaginația pentru a găsi soluții inovatoare la provocarea sezonului 2019-2020? Haideți să aflăm cum putem construi o lume mai bună, împreună!”.

FIRST® LEGO® League este un program educațional dedicat copiilor și tinerilor (9 – 16 ani), ce are ca scop introducerea acestora în lumea fascinantă a științei și tehnologiei, prin intermediul unei abordări sportive. FIRST LEGO League are trei componente principale: (I) valorile fundamentale, (II) proba de robotică și (III) proiectul de inovare. Echipele participante trebuie să acorde atenție tuturor celor trei componente pentru a putea fi eligibile pentru premii și invitații la evenimentele internaționale (USA, Grecia sau Brazilia).

VALORILE FUNDAMENTALE ale FIRST:

Descoperire: Explorăm abilitați și idei noi.

Inovație: Folosim creativitate și perseverență pentru a rezolva probleme.

Impact: Aplicăm ceea ce învățăm pentru a îmbunătăți lumea.

Incluziune: Ne respectăm unii pe alții și ne acceptăm diferențele.

Lucru în echipă: Suntem mai puternici când lucrăm împreună.

Distracție: Lucrăm cu bucurie și plăcere!

PROBA DE ROBOTICĂ

Echipele trebuie să proiecteze, să construiască și să programeze un robot autonom folosind LEGO MINDSTORMS pentru a rezolva un set de 14 misiuni în doar 2:30 minute.

PROIECTUL DE INOVARE

Pentru sezonul CITY SHAPER, echipe trebuie să identifice o problemă cu o clădire sau spațiu public din comunitatea locală și să propună o soluție inovatoare.

FIRST LEGO League este un program educațional, dezvoltat de fundația FIRST, cu o tradiție de peste 20 de ani la nivel global. De asemenea, FIRST LEGO League face parte dintr-o familie de programe adaptate pe categorii de vârstă, ce au ca obiectiv atragerea elevilor către STEM, dobândirea de abilități multidisciplinare și ghidarea lor către un domeniu tehnic.