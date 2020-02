PNL Sector 1: Bugetul pe 2020, ultimul tun pregătit de primarul PSD al Sectorului 1, Dragoș Tudorache 

În ședința consiliului local al Sectorului 1 de joi, 20 februarie 2020, principalul punct pe ordinea de zi este bugetul sectorului – un ultim tun pregătit de primarul PSD înainte de a își încheia mandatul în care s-a “remarcat” prin absență, indiferență și nici măcar un singur mare proiect.

Bugetul propus de echipa lui Tudorache este construit pe venituri fictive (circa 30%) – care ar trebui să provină din amenzi și confiscări. Acestea ar fi colectate prin taxe de tranzit pentru mașinile care nu sunt înregistrate în sector. Estimări umflate, măsuri pe genunchi, improvizații. Totul din pix, în dulcele stil clasic al PSD.

Sume importante de bani sunt alocate chipurile pentru școli, unde sunt bugetate investiții majore, pe lângă cheltuielile de funcționare – 130 de milioane de euro. Până acum sună bine, dar apar două probleme. Prima ar fi că parte din aceste investiții sunt de fapt proiecte vechi, reîncălzite, pe care administrația PSD nu a fost în stare să le deruleze. A doua – și cea mai mare – este că primarul bugetează zeci de milioane de euro pentru 41 de proiecte de școli într-o singura licitație. Procedura este suspendată în acest moment pe SICAP, dar cine știe ce urmează…

“Nici în poveștile cu Făt Frumos, care creștea într-un an cât alții în șapte, nu s-ar putea executa în mai puțin de un an lucrări de asemenea amploare de la zero, lucrări care nu au nici măcar licitația demarată. PSD improvizează din nou, cu un buget bazat pe venituri fictive și pe bani blocați în proiecte care sună bine pentru electorat, sperând că o să mai prindă un mandat și o să mute acei bani la viitoare rectificări pe tradiționalele metode PSD de tocat bani publici: spectacole, panseluțe, circ. Toate aceste improvizații vor fi taxate de cetățeni la vot, mai avem câteva luni si scăpăm sectorul 1 de coșmarul PSD-ist”, a declarat Sebastian Burduja, președintele Sebastian Burduja.

Bugetul PSD la sectorul 1 include și alte proiecte nejustificat de scumpe și complet fantasmagorice, cum ar fi: bazinul de la Colegiul Tehnic Media, pentru care sunt alocați suficienți bani cât pentru 2 bazine olimpice – 40 milioane lei sau 16 milioane lei pentru parcul Regina Maria, care are jumătate de hectar și este deja reabilitat, fiind în prezent într-o stare bună. Bugetul prevede de asemenea investiții în locații ce nu se afla în sectorul 1, cum ar fi cinematograful Cotroceni, cu o valoare de 8.7 milioane de lei.

”În câteva cuvinte, bugetul sectorului 1 pe acest an poate fi rezumat astfel: bătaie de joc la adresa cetățenilor, venituri fictive, tunuri mascate in așa-zise mega proiecte pentru sector. Este ultimul proiect de buget pe care Tudorache și echipa lui îl meșteresc, în completă antiteză cu interesele și prioritățile cetățenilor. Sectorul nostru va avea, din acest an, o administrație profesionistă, cu viziune și cu oameni competenți – o administrație liberală”, a mai spus Sebastian Burduja, președinte PNL Sector 1.