Tensiuni între USR și PLUS. Vlad Voiculescu, avertisment dur la adresa colegilor din Alianță!

Președintele PLUS București, Vlad Voiculescu, a precizat faptul că doreşte ca alianţa cu USR să continue, însă menţionează faptul că vrea ca orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianţă, nu de către unul dintre partide sau de către un candidat independent.

„Citesc în presă că PLUS ar fi discutat / cerut ruperea Alianţei. Nici gând. Am cerut colegilor de la USR funcţionarea Alianţei. Am cerut ca orice negociere cu PNL să fie făcută doar în Alianţă (nu de către unul dintre partide sau de către vreun candidat independent), atât timp cât avem o alianţă. Nu cred că am cerut prea mult”, a scris Voiculescu, pe Facebook.

Vlad Voiculescu a adăugat faptul că îşi doreşte ca Alianţa USR PLUS să continue şi să funcţioneze ca un partid.

„Forţa politică constituită din USR şi PLUS este singura care poate opri un nou dezmăţ, o nouă ciumă, de data asta de altă culoare. Nu am intrat în bâlciul ăsta numit politică pentru vreo funcţie. Nu am nevoie de politică, nici eu, nici ceilalţi aproape 20.000 de membri PLUS. Vreau doar ca timpul şi energia investite aici – în Alianţa USR PLUS în ultimul an şi jumătate – să conteze. Şi nu vreau să am nimic de-a face cu felul în care s-a făcut politică până acum. Poate astăzi e destul să ne dorim să scăpăm de PSD. Mâine ne vom întreba cum am putut să cerem atât de puţin de la noi înşine”, a mai precizat acesta.

Partidul PLUS a infirmat luni faptul că ar fi solicitat o încetare a alianţei politice cu USR şi a subliniat importanţa unei alianţe credibile, cu liste comune în toată ţara.

„Infirmăm ferm speculaţiile recent apărute în presă cu privire la solicitările PLUS de încetare a alianţei politice dintre PLUS şi USR. Mai mult, reprezentanţii conducerii PLUS au solicitat USR întărirea Alianţei şi o abordare comună în ceea ce priveşte colaborarea cu alte formaţiuni politice, inclusiv PNL. Credem în continuare că Alianţa este singura formă prin care acum putem combate hegemonia partidelor vechi – cu metehne învechite. Am cerut să avem o Alianţă credibilă, cu liste comune în toată ţara”, se arată într-un comunicat PLUS.