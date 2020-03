Ponta, avertisment dur privind introducerea stării de urgență

Președintele ProRomânia – Victor Ponta a anunțat ce nu va vota din decretul prezidențial, dacă acest articol se va regăsi în actul normativ prezentat de Klaus Iohannis.

”Starea de urgenta este prevazuta in Constitutia Romaniei art.93 si ( detaliat) in Ordonanta 1/1999 !

Avand in vedere situatia actuala de pericol pentru sanatatea publica si pentru sistemul economic – se impune decretarea starii de urgenta de catre Presedinte si voi vota PENTRU in Parlament ( in maxim 5 zile Parlamentul trebuie sa aprobe decretul prezidential) .

Daca insa se va invoca articolul 20 litera k – “ sa suspende temporar aparitia sau difuzarea unor emisiuni radio sau tv” voi vota IMPOTRIVA – pentru ca nimeni din tarile afectate din Europa ( Italia, Spania, Franta samd ) nu a facut asa ceva!

Vreau ordine , reguli si proceduri – dar nu razbunari si jocuri politice in spatele starii de urgenta!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Anunţul preşedintelui Klaus Iohannis privind decretarea stării de urgenţă este aşteptat luni, în condiţiile în care preşedintele a precizat, sâmbătă, că va emite decretul la începutul acestei săptămâni. Președintele Klaus Iohannis va face declarații de presă la ora 15.00.

Autorităţile au precizat că că nu toate măsurile prevăzute de lege vor fi luate în mod obligatoriu, menţionând faptul că vor fi avute în vedere doar acele măsuri necesare în combaterea răspândirii noului coronavirus (COVID-19). Conform legii, starea de urgenţă este decretată de preşedinte prin decret, contrasemnat de primul-ministru şi publicat de îndată în Monitorul Oficial al României, în 5 zile de la decretare trebuind solicitată încuviinţarea Parlamentului. Starea de urgenţă se poate institui pe o perioadă de cel mult 30 de zile, dar preşedintele, cu încuviinţarea Parlamentului, poate prelungi durata şi poate extinde sau restrânge aria de aplicare a acesteia.

”Am decis să decretez stare de urgenţă la începutul săptămânii viitoate. Această stare de urgenţă va face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. În acest fel, Guvernul va avea posibilitaeta să aloce mai mulţi bani pentru domeniul sănătăţii”, a afirmat preşedintele sâmbătă după-amiază, la ceremonia de depunere a jurământului de către membrii Cabinetului Orban.