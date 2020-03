Alexandru Rafila: Izolarea persoanelor vârstnice, cheia controlului epidemiei de coronavirus!

Profesorul Alexandru Rafila a anunțat, vineri seară, că o măsură foarte importantă în controlul epidemiei de coronavirus de la noi din țară este izolarea persoanelor vârstnice, într-o intervenție telefonică în emisiunea „Luptă pentru România”, la Realitatea PLUS. Acesta a vorbit și despre numărul maxim de îmbolnăviri de coronavirus la care poate ajunge România și despre cum putem să nu repetăm greșelile din Italia, cea mai afectată țară de pandemia cu COVID-19.

Cum au apărut atât de multe cazuri în Italia

Despre situația care s-a agravat în ultimele săptămâni în Italia, profesorul Alexandru Rafila spune că nu este vorba neapărat de protocolul medical aplicat in primele săptămâni ale izbucnirii epidemiei, ci de faptul că italienii au plecat din nord în sud și astfel s-ar fi răspândit infecția cu coronavirus.

„În Italia este mai degrabă vorba de o stare de panică care a fost generatat de anunțul autorităților despre măsuri efective. Acum două săptămâni, foarte multe persoane și-au schimbat locația, domiciliul, au luat cu ei și persoane vârstnice, care a produs multe îmbolnăviri în rândul acestora, la risc înalt, de peste 70 de ani, care au și afecțiuni cronice cardiace și pulmonare. În Italia , 56% dintre pacienți, cei care au vârsta de peste 70 de ani , la care există mortalitatea cea mai ridicată. Dintre persoanele decedate, 80% fac parte din grupul persoanelor de peste 70 de ani, ceea ce arată că, și noi și cum au făcut și alte țări, ar trebui, imediat, luate măsuri pentru izolarea persoanelor vârstnice”.

Rafila:Nu avem decese, pentru că 90% din cazuri sunt foarte ușoare

În legătură cu media de vârstă a celor îmbolnăviți din România, Alexandru Rafila spune că este sub 70 de ani.

„În România, până în momentul de față nu avem decese pentru că noi avem peste 90% din cazuri foarte ușoare. Doar 1% sunt forme medii și 5% forme grave ale bolii. Nu avem niciun pacient de 80 de ani. Și, de obicei, persoanele care s-au îmbolnăvit au sub 70 de ani. Asta demonstrează un lucru foarte clar: dacă ne protejăm bătrânii, atunci putem ține lucrurile sub control. Pentru că foarte multe dintre persoanele infectate în România, ca si in alte tari, de ex in coreea de sud, sunt persoane active, tinere, care fac forme usoare ale bolii, pe de o parte, pe de alta parte, nu suprasolicită sistemul de sănătate. Sistemul de sănătate este suprasolicitat dacă procentul celor infectați din categoria la risc este mare, pentru că ei au nevoie de terapie intensivă, de oxigen sau de aparate de ventilație”, a explicat președintele Societății Române de Microbiologie.

Ce este transmiterea comunitară

„Dacă o să facem acest lucru , o sa putem identifica, probabil, ceva mai multe cazuri de infecții de coronavirus, datorită unui fenomen numit transmitere comunitară. Un exemplu: cineva care lucrează in sistemul sanitar face o infectie respiratorie, si e de la o sectie cardiovasculara, și face testul și rezultă ca are o infecție cu coronavirus. Înseamna ca a luat de la un pacient sau apartinator această boală . Asta e o dovada foarte clara a transmiterii comunitare e transmitere comunitara. Adica in comunitate există persoane care sunt infectate, nu stiu ca sunt infectate, au forme ușoare sau inainte de apariția simptomelor, dar o pot transmite. Și atunci intram intr-o altă faza, și de aceea am spus că măsura pe care eu o văd în momentul de față, și am făcut azi un material împreună cu profesorul Streinu, cred că este foarte important de luat în acest moment, să organizăm izolarea persoanelor vârstnice”, este de părere Alexandru Rafila, reprezentant al României la OMS.

Ce măsuri trebuie luate ca să nu repetăm ce greșeli a făcut Italia. Cum se face izolarea persoanelor vârstnice

„În acest moment trebuie să găsim soluții pentru persoanele vârstnice, care, fie vor locui separat, iar dacă vor locui în aceeași locuință cu restul fammiliei trebuie să aibă o cameră separată. Iar întreaga fammilie trebuie să ia măsuri foarte, foarte riguroase de evitare a transmiterii infecției. Pentru că, altfel, o să avem problema din Italia, în care famiiile și-au îmbolnăvit părinții, bunicii. Iar morții aceștia, 500-600 (din ultimele două zile – n.red.), sunt absolut tulburat de ceea ce se întâmplă. Mi se pare absolut incredibil sa avem 6.000 de cazuri noi și 600 de morti intr-o zi.

Care va fi numărul maxim de îmbolnăviri și de ce este important intervalul de timp în care apar acestea

Nu are importanță dacă sunt 10.000 sau 20.000 de cazuri, nu asta e important. Importante sunt două lucruri. Cine sunt aceste 10 mii, 20 de mii de pacienți. Daca sunt persoane tinere, active si fac o forma usoara a infectiei nu e o problema. Deci, daca ne protejam bătrânii, n-o sa avem foarte multe cazuri în rândul lor. Iar cel de-al doilea element este creșterea. Nu mă interesează dacă ajung 10 mii sau 20 de mii într-un anumit interval de timp, important e sa nu ajunga intr-un interval de timp scurt. Mă interesează numărul de noi cazuri zilnice care apar, care-mi arată trendul. Dacă apar 300, a doua zi 600, a treia zi 1.000, încep sa am probleme foarte serioase, pentru că înseamnă că am transmitere foarte rapidă într-o anumită comunitate, și acolo trebuie să iau măsurile de izolare socială imediat. Dincolo de chestiunea cu bătrânii, atunci reduc foarte mult activitatea în zona respectivă unde apar astfel de probleme”, a precizat Alexandru Rafila, la Realitatea PLUS.

Până vineri, 20 martie, erau 308 cazuri confirmate de infectare cu COVID-19. Dintre acestea, 31 au fost declarate vindecate, iar 11 se află în terapie intensivă, dintre care două în stare gravă. Pe teritoriul României, în carantină instituționalizată sunt 4.044 de persoane pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat virusul COVID – 19 (coronavirus). Alte 45.432 de persoane sunt în izolare la domiciliu și se află sub monitorizare medicală.